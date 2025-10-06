Clases virtuales. (Foto: Pexels)
Clases virtuales. (Foto: Pexels)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, distintas universidades de Lima informaron mediante sus redes sociales que este lunes 6 de octubre impartirán sus clases en modalidad virtual a fin de garantizar la continuidad académica y evitar complicaciones en el traslado de estudiantes y docentes.

La Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) comunicó que tanto las clases de pregrado como las de posgrado pasarán a modalidad virtual por un día, precisando que las evaluaciones y prácticas presenciales serán reprogramadas en nuevas fechas.

LEA TAMBIÉN: Mañana habrá un paro de transportistas: ¿qué empresas de transporte acatarán la medida?

En la Universidad de Lima, las autoridades dispusieron que hoy lunes las clases se realicen en formato remoto.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció que las clases programadas en sus diferentes facultades se dictarán de manera virtual con el fin de garantizar la seguridad, bienestar e integridad física de los estudiantes, docentes y del personal administrativo.

En el caso de la Universidad Ricardo Palma (URP), el rectorado comunicó que todas las clases del jueves se desarrollarán de forma no presencial, indicando a los alumnos mantenerse atentos a la plataforma institucional para las coordinaciones de reprogramación.

La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) también confirmó que aplicará la modalidad virtual durante la fecha del paro. Señaló que la medida busca garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas sin exponer a los estudiantes a dificultades de traslado.

Finalmente, la Universidad del Pacífico señaló que las clases y actividades académicas de su comunidad se llevarán a cabo de manera presencial, siendo tolerantes en caso de tardanzas por la falta de unidades de transporte.

Con estas disposiciones, las principales universidades de la capital buscan asegurar que la paralización de un sector de transportistas no afecte el desarrollo de las clases y la seguridad de sus estudiantes.

TE PUEDE INTERESAR

Cuatro universidades peruanas entre las 100 mejores de Latinoamérica, según ranking
Publican norma que crea 20 universidades nacionales en varias regiones del país: ¿En dónde?
Congreso aprueba darle continuidad a universidades asociativas sin licencia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.