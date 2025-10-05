Pese a todas las acciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), continúan los asesinatos de conductores de transporte público. Anoche, el conductor de la empresa LIPETSA, identificado como Daniel José Cedeño Alfonso, perdió la vida tras ser acribillado por desconocidos en la avenida Miguel Iglesias, en San Juan de Miraflores

Ante esta situación, el director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), Martín Ojeda, anunció este domingo que mañana el gremio que representa paralizará sus labores en Lima y Callao durante 24 horas. Esto, en protesta por la continuidad de los asesinatos de transportistas a manos de extorsionadores.

“Las empresas de cono norte, sur y este de Lima, del transporte de Lima y Callao, en señal de solidaridad por el lamentable hecho, comunican que efectuarán una paralización de sus labores de transporte urbano de Lima y Callao desde las cero horas del lunes 6 de octubre, por un plazo de 24 horas”, indicó a RPP.

Según explicó, realizarán un “apagado de motores” de todas las unidades de transporte, por lo que descartó que se vaya a realizar alguna marcha u acto de violencia.

“Como empresa de transporte urbano, así como los conductores de los mismos, invitamos a la población en general a acompañarnos en este apagado de motores sin ningún tipo de incidente, sin ningún tipo de piquetes, sin ningún tipo de marcha, simplemente no vamos a salir. Lamentablemente, esto fue lo que quedamos, acá no hay nada de críticas, consideramos que todos somos culpables y que esto no puede seguir dándose más en nuestro país”, remarcó.

El dirigente resaltó que si hay otro asesinato en las próximas horas, se responderá con un nuevo paro de 24 horas para el día martes, y así sucesivamente.

“Nosotros indicamos que un fallecido luego del sábado, lamentablemente, era un apagado de motores. Si el día de hoy hay otro fallecido, lamentablemente podría duplicarse el día. Si el día martes hay otro fallecido, el miércoles también se parará. Y no es una posición política, no es una posición de marchas”, aseveró, tras precisar que las extorsiones en el sector transporte no han bajado.

“NOS SORPRENDE ESTE ANUNCIO DE APAGADO DE MOTORES”

En respuesta, el ministro del Interior, Carlos Malaver, se mostró sorprendido por el anuncio del gremio de transportistas.

Recordó que el último sábado tuvieron una reunión con representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, ATU, PNP, a fin de tomar acuerdos y acciones rápidas para frenar las extorsiones en el sector transporte.

“Posteriormente hemos tenido reunión con cerca de 16 representantes de diversos gremios de transporte, estaba el señor (Martín) Ojeda. Si bien es cierto toda vida es importante pero, ayer nos anunciaron que ante la pérdida de una vida humana iban a tomar la decisión del apagado de motores, pero les indiqué que no necesariamente la muerte de una persona es a consecuencia o tiene el móvil de una extorsión”, sostuvo.

Malaver recalcó que les dijo al gremio de transportistas que ante el deceso de un conductor de transporte urbano primero hay que ver la línea de investigación, así como saber cuáles fueron las motivaciones, ya que no necesariamente tienen que existir fines extorsivos.

“Ellos (transportistas) son conscientes del gran esfuerzo que hace la PNP en el control territorial, en la parte de la prevención (...) hay toda una acción conjunta que está realizando el Gobierno, no pueden así tan alegremente y rápidamente decir simplemente que ante el fallecimiento de alguien haremos el apagado de motores”, cuestionó.

