“Queremos vivir”, “queremos trabajar y volver a casa”, “no queremos morir trabajando”, “tenemos familia e hijos que nos esperan en casa”. Estas fueron algunas de las frases que se leyeron ayer al frente de algunas líneas de buses que pararon durante la mañana.

Los asesinatos de choferes de buses de transporte público en Lima y Callao se han vuelto “pan de cada día”. Eso llevó a que gremios de transportes decidieran “apagar sus motores” para dar una señal clara al Gobierno del Perú: los están matando y no hay acciones concretas para remediarlo.

Pero, pese a ver que claramente la criminalidad y la extorsión se está desbordando y ha puesto al sector transporte como una de sus nuevas víctimas, lamentablemente el Poder Ejecutivo no tuvo los mejores comentarios en las primeras horas de ayer.

Por ejemplo, el ministro del Interior, Carlos Malaver, indicó que el paro convocado para ayer fue solo parcial y que, frente a la situación actual de inseguridad, no se puede decir que no se hacen todos los esfuerzos. Además, la presidenta Dina Boluarte refirió que “un paro no resuelve el problema” y pidió a los transportistas y a la ciudadanía en general “no abrir y responder” los mensajes amenazantes que envían los criminales.

En poco más de un año hablamos de 118 víctimas de atentados en el transporte público (65 fallecidos y 53 lesionados), según información preliminar del Ministerio Público. Y de ellos, solo en los últimos meses se puede mencionar de más de 40 choferes asesinados.

Una mirada al transporte

Desde el lado económico, parece que no se dimensiona la relevancia del sector transporte, no solo el de pasajeros, sino en general, en el país.

“Si nos fijamos en la interrelación del transporte con otras actividades, desde el punto de vista de los insumos que se utilizan y para qué se utiliza, tenemos que, a nivel de insumos, este sector demanda el 42% del petróleo refinado a nivel nacional y el 60% de las actividades de mantenimiento, mecánica y similares. Es fundamental, genera movimiento a estas dos actividades”, explicó Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores.

Además, si bien es relevante para casi todas las actividades económicas, tiene un mayor peso e incidencia en la educación pública. “De todo lo que demanda la educación pública para que pueda proveerse el servicio, el 10% es generado por el transporte. Otras actividades también lo requieren, pero en educación pública se nota muchísimo”, agregó.

Ahora, sobre lo que mueve el sector transporte solo en Lima (carga, pasajeros interurbanos, pasajeros urbanos), se genera unos S/ 65 millones diarios, estimó Odar. De ellos, el transporte urbano representa unos S/ 30 millones. Con ello, el impacto de la medida de ayer, grosso modo, debe haber superado los S/ 12 millones.

“El contexto político no solo demuestra que no se ha hecho mucho por revertir la situación de inseguridad, sino que no se piensa hacer nada. Las declaraciones de la presidenta son lamentables. Además, esa lógica de que, si la microeconomía funciona mal, pero la macro bien, todo está bien, no va a durar siempre”, apuntó.

El gremio de transporte urbano advierte que entre el 80% y 90% de buses en Lima y Callao no circularán este jueves 21, mientras el Ejecutivo asegura que el paro no se concretará. Foto: Andina.

¿Recursos sin estrategia?

Lo paradójico es que el Perú sí destina recursos, y los gasta casi en su totalidad, a la “reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, lo que muestra que la ausencia de estrategia y acciones de inteligencia es uno de los principales dolores del país para enfrentar este flagelo.

Por ejemplo, solo este año el Gobierno nacional, en particular el Ministerio del Interior (Mininter), recibió al iniciar S/ 3,819.6 millones (presupuesto institucional de apertura - PIA) para este fin, lo que significó un 2.6% más que en el inicio del 2024.

Con las modificaciones presupuestarias propias de los meses, este monto ya suma S/ 4,207.8 millones (presupuesto institucional modificado - PIM) para el 2025 y, al 05 de octubre, se ha ejecutado el 70%, lo que deja ver que seguirá el mismo camino que los años anteriores, cuando el nivel de ejecución superó el 90% al término del periodo.

Si se toma en cuenta este periodo de Gobierno (Pedro Castillo - Dina Boluarte), entre el 2022 y el 2025 (al 05 de octubre), el PIM ha sumado más de S/ 15,573.9 millones para combatir la inseguridad, de los cuales, se ha ejecutado hasta ahora el 91.4%. Para el 2026 la cifra aumentaría a S/ 5,141.7 millones.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, insistió que se debe mirar más allá y acelerar acciones de fiscalizar la venta chips de celular sin nombre y el levantamiento del secreto bancario de las cuentas donde se presume se pagan los cupos.

Si bien el primer ministro Eduardo Arana dijo que se han bloqueado más de 1.5 millones de líneas y se está haciendo trabajo de inteligencia, no ha convencido a los transportistas.

Además, Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes, cuestionó que haya desconexión entre el Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, la Policía, entre otros.

Las decisiones tomadas en reunión

Ya en semanas pasadas, los transportistas señalaban que el Gobierno de Perú no había tomado acciones concretas para enfrentar el flagelo que ya cobraba la vida de los choferes y cobradores, así como de los usuarios del transporte. Estos pedidos por seguridad se acrecentaron ayer.

Tal es así que recién a las 7:00 de la noche se inició una reunión con el Poder Ejecutivo, la que se extendió hasta las 10:30 de la noche.

Al final del día, los puntos que se acordaron, y con los que se logró que para hoy se levante la medida de fuerza convocada (se había previsto 48 horas de paralización), fueron:

Se acuerda instalar el día martes 14 de octubre una mesa de trabajo con participación de la Presidencia, del Consejo de Ministros y demás entidades públicas y empresas de transporte, que permita abordar las problemáticas de manera íntegra que afecta al servicio de transporte urbano. El Poder Ejecutivo se compromete a brindar el apoyo necesario a los conductores, cobradores y deudos de las víctimas de los actos delictivos. El Poder Ejecutivo se compromete a coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial la implementación de las unidades de esperanza, así como el fortalecimiento del bloqueo de las líneas de celular en centros penitenciarios. Los firmantes se comprometen a poner en marcha sus mayores esfuerzos y trabajar de manera conjunta a fin de evitar la implementación de acciones que afecten al normal desarrollo del servicio de transporte y en tal sentido las medidas que se propongan pasarán por una coordinación previa entre las partes, a fin de evitar la afectación del servicio para los usuarios. Se acuerda no continuar con las medidas de paralización llevadas a cabo el día lunes 6 de octubre del 2025 y reestablecer los servicios de transporte urbano con normalidad a partir del martes 7 de octubre.

Además, también para hoy los transportistas se reunirán con el Congreso de la República con el mismo fin.