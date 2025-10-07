Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas informó que en la reunión que sostuvieron hoy martes 7 de octubre con el presidente del Parlamento, José Jerí, se acordó declarar en estado de emergencia el transporte público.
Del mismo modo se acordó llevar adelante una mesa técnica en la que se tratará la problemática del sector y la revisión de leyes aprobadas en el Legislativo que han afectado la lucha contra el crimen organizado.
Representantes de los gremios de transporte participaron este martes de una reunión en el Congreso de la República para atender sus demandas tras el paro que acataron en vísperas, a raíz de los asesinatos de conductores de bus de transporte público.
“Estamos preocupados todo el gremio en general (...) hemos tenido que desplazarnos para llevar adelante (finalmente)las mesas de trabajo de alto nivel”, expresó.
El dirigente de los transportistas sostuvo que esperan que se cumplan los acuerdos a los que se llegó en vísperas durante la mesa de trabajo que mantuvieron con diversos ministros de Estado.
Precisó también que con esta reunión en el Legislativo no se han desconocido los acuerdos a los que llegaron durante la noche del lunes.
También mencionó que se ha incluido como tema para la mesa técnica que se otorgue becas de estudios y seguros a los menores de las familias que sufrieron la pérdida del padre por un asesinato de extorsión.
Los acuerdos adoptados con el Ejecutivo
- Mesa de trabajo interinstitucional. Se acuerda instalar el día martes 14 de octubre una mesa de trabajo con participación de la Presidencia, del Consejo de Ministros y demás entidades públicas y empresas de transporte, que permita abordar las problemáticas de manera íntegra que afecta al servicio de transporte urbano.
- Apoyo a víctimas. El Poder Ejecutivo se compromete a brindar el apoyo necesario a los conductores, cobradores y deudos de las víctimas de los actos delictivos.
- Coordinación judicial y bloqueo de celulares. El Poder Ejecutivo se compromete a coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial la implementación de las unidades de esperanza, así como el fortalecimiento del bloqueo de las líneas de celular en centros penitenciarios.
- Coordinación previa ante futuras medidas. Los firmantes se comprometen a poner en marcha sus mayores esfuerzos y trabajar de manera conjunta a fin de evitar la implementación de acciones que afecten al normal desarrollo del servicio de transporte y en tal sentido las medidas que se propongan pasarán por una coordinación previa entre las partes, a fin de evitar la afectación del servicio para los usuarios.
- Reanudación del servicio. Se acuerda no continuar con las medidas de paralización llevadas a cabo el día lunes 6 de octubre del 2025 y reestablecer los servicios de transporte urbano con normalidad a partir del martes 7 de octubre