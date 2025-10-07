Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas informó que en la reunión que sostuvieron hoy martes 7 de octubre con el presidente del Parlamento, José Jerí, se acordó declarar en estado de emergencia el transporte público.

Del mismo modo se acordó llevar adelante una mesa técnica en la que se tratará la problemática del sector y la revisión de leyes aprobadas en el Legislativo que han afectado la lucha contra el crimen organizado.

Representantes de los gremios de transporte participaron este martes de una reunión en el Congreso de la República para atender sus demandas tras el paro que acataron en vísperas, a raíz de los asesinatos de conductores de bus de transporte público.

“Estamos preocupados todo el gremio en general (...) hemos tenido que desplazarnos para llevar adelante (finalmente)las mesas de trabajo de alto nivel”, expresó.

El dirigente de los transportistas sostuvo que esperan que se cumplan los acuerdos a los que se llegó en vísperas durante la mesa de trabajo que mantuvieron con diversos ministros de Estado.

Precisó también que con esta reunión en el Legislativo no se han desconocido los acuerdos a los que llegaron durante la noche del lunes.

También mencionó que se ha incluido como tema para la mesa técnica que se otorgue becas de estudios y seguros a los menores de las familias que sufrieron la pérdida del padre por un asesinato de extorsión.

Representantes de los gremios de transporte participaron este martes de una reunión en el Congreso de la República. (Foto: GEC)

Los acuerdos adoptados con el Ejecutivo