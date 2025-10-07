Pese a que las empresas de transporte público que integran la Cámara Internacional de Transporte (CIT) levantaron anoche el paro que impulsaban tras llegar a una serie de acuerdos con el Gobierno, otro sector de transportistas hicieron caso omiso a dicha noticia y anunciaron que continuarán con la medida de protesta.

Y es que los asesinatos de conductores de transporte público continúan, pese a los esfuerzos que hace la Policía Nacional del Perú (PNP) en capturar y desarticular las diversas bandas de extorsionadores que operan en la capital.

Las cifras no mienten. El Ministerio Público advirtió que entre agosto del 2024 y octubre de este años; es decir, en 15 meses, se identificaron 118 víctimas de atentados en el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao. De esta cifra, 87 personas han sido identificadas, mientras que 31 se encuentran en proceso de identificación.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Criminalidad de dicha institución, en ese lapso de tiempo se reportaron 65 fallecidos y 53 lesionados.

En 15 meses se registraron 118 víctimas de atentados en el transporte público. Foto: Fiscalía

Entre agosto y diciembre del 2024, se reportaron 29 víctimas de atentados en transporte público. Un total de 15 personas fallecieron, mientras que 14 resultaron lesionados

En tanto, entre enero y octubre de este año la Fiscalía identificó 50 víctimas, de los cuáles, 35 fallecieron y 23 se encuentran lesionados.