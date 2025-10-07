Si bien medida de fuerza se levantó en la noche de ayer, lo cierto es que este acuerdo se llegó con representantes de los transportistas de la capital. Sin embargo, lo vivido en Lima no fue la única acción de protesta que se reportó en el país vinculada al sector transportes.

Por ejemplo, En Cajamarca, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), reportó que tres carreteras amanecieron totalmente bloqueadas por miembros de la Federación de Rondas Campesinas, Indígenas y Urbanas, que acatan un paro a nivel regional.

En esa zona, el reclamo es contra el Gobierno central por la paralización desde hace más de una década, de los tramos pendientes de concluir en la carretera Longitudinal de la Sierra, así como en demanda de acciones contra la delincuencia en esa región, además de la minería ilegal.

A esto se suma la preocupación de otros actores del transporte por el creciente accionar delictivo contra transportistas que dan servicio público en otras partes del interior del país, centradas sobre todo en las regiones de Piura y La Libertad.

Gremios de carga se reúnen esta semana

Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), refirió que en la ciudad de Trujillo (La Libertad), por ejemplo, a todo tipo de transportista, incluso los de carga, deben pagar cupos a los extorsionadores.

Frente a esta situación, el dirigente indicó que este miércoles se reunirán dirigentes de 380 gremios del transporte multimodal a nivel nacional, entre ellos 18 de carga en camiones, incluidos los que prestan servicio en Lima y Callao, para evaluar el avance de las medidas contra la extorsión que habían acordado con el Gobierno de Perú.

El dirigente recordó que, tras un primer paro que acataron a nivel nacional en septiembre del 2024, y previo a la realización de un segundo paro programado para noviembre de ese año -poco antes de la reunión del Foro APEC en Lima-, sus gremios habían logrado acuerdos con el Gobierno para enfrentar las extorsiones y el cobro de cupos.

Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), refirió que en la ciudad de Trujillo (La Libertad), por ejemplo, a todo tipo de transportista, incluso los de carga, deben pagar cupos a los extorsionadores. Foto: Andina

¿A qué se había comprometido el Gobierno?

Entre los acuerdos a que se comprometiera el Poder Ejecutivo a realizar en esa ocasión, detalló, figuraban el implementar diversos programas que le plantearon los transportistas, entre ellos, la creación de una red de cooperantes, que incluía implementar el que denominaron taxi cívico inteligente, que permitiría dotar de cámaras de seguridad a unos 5 mil taxis al cabo de 20 días (para diciembre último).

La idea era que esas cámaras estuvieran interconectadas con las cámaras de seguridad de la ciudad, y permitieran identificar y escanear a posibles delincuentes requisitoriados, detectar si portaban armas, informar a la policía de ello y hacerles seguimiento en tiempo real, y que incluso habían hecho pruebas de ese sistema, que aplicaría una empresa canadiense-israelita.

También se había acordado, detalló, un programa denominado “mototaxis en acción”, así como corredores logísticos seguros para transportistas de carga a nivel local y nacional, además de la habilitación de medidas de seguridad para puntos críticos en el desplazamiento de los transportistas, no sólo en la capital, sino también en el Callao, así como en el interior.

El fin de semana decidirían si van al paro

Dentro de esos compromisos, suscritos en actas con el Gobierno y el comando policial, Diez refirió que en abril último se iniciaron las primeras reuniones descentralizadas en diecisiete regiones, atendiendo los distintos problemas que les aquejan en cada zona, y para evitar que la extorsión a los transportistas sea un problema generalizado.

Sin embargo, el dirigente indicó que el avance en la implementación de esos programas ha sido muy lento, por lo cual, advirtió que, si en esta semana no reciben un cronograma definido de parte del Gobierno para poner en marcha estos diversos programas al 100%, acatarán un paro no solamente en Lima y Callao, sino a nivel nacional, en todas las modalidades de transporte.

Refirió que la decisión sobre acatar alguna medida de fuerza la evaluarán este fin de semana.

Camiones paralizados en el Callao

A los temas de inseguridad, se suma otro problema para los cambiones de carga: la congestión. Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga en Camiones (UNT-Perú), refirió que las restricciones que impuso la Municipalidad Provincial del Callao, les han llevado a que ahora, solo tengan dos vías de acceso para llegar al puerto del Callao.

Una es por la Avenida Néstor Gambetta (desde la zona norte de Lima), y la otra por la Avenida Argentina (desde la zona este), pues las demás arterias habrían sido prohibidas para el tránsito camionero.

Eso habría llevado a empeorar la congestión de camiones que intentan llegar al terminal portuario, al punto que, indicó Marchese, tuvieron que llamar a las fuerzas del orden para que se pudieran movilizar los camiones, inmovilizados desde la madrugada del lunes.