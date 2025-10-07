Transportistas de carga decidirían este fin de semana si acatan también un paro en la capital y a nivel nacional, por la inseguridad que los afecta
Transportistas de carga decidirían este fin de semana si acatan también un paro en la capital y a nivel nacional, por la inseguridad que los afecta
Elías García Olano
Elías García Olano

La paralización del último lunes en la circulación de vehículos de transporte público de pasajeros en Lima y Callao, que dispuso un gremio que agrupa a 12 empresas que prestan ese servicio, corre el riesgo de extenderse a un paro de alcance nacional, pero, protagonizado por los gremios de otras modalidades de transporte.

