Está madrugada continuaron los bloqueos al ingreso de San Juan de Lurigancho, pese al levantamiento del paro de transportistas. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Redacción Gestión
Pese a que las que impulsaban tras llegar a una serie de acuerdos con el Gobierno, otro sector de transportistas hicieron caso omiso a dicha noticia y anunciaron que continuarán con la medida de protesta.

Precisamente, desde la madrugada de este martes se registraron bloqueos a la altura del Malecón Checa, en San Juan de Lurigancho (SJL). Los choferes de las Líneas 12-Huáscar y 57, que cubren la ruta entre SJL-Callao, así como de la Línea 10, que va desde el Centro de Lima, por la avenida Brasil, hasta San Juan de Miraflores, desconocieron dicho acuerdo.

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, indicó a Canal N que el acta firmada en la PCM no representa a su gremio.

Según dijo, fue excluido de la reunión realizada la noche del último lunes, pese a acudir a la sede del Ejecutivo. En ese sentido, acusó al premier de ordenar que no se le permita ingresar.

Aseguró que su organización tiene personería jurídica y presencia en diversas empresas del transporte, por lo que remarcó que muchas unidades siguen sin operar.

“Nosotros no hemos levantado el paro, vamos a continuar con la medida. Hoy en la tarde los conductores nos reuniremos para tomar una decisión”, aseveró.

Otros dirigentes respaldaron su versión y denunciaron una supuesta maniobra política para levantar el paro sin la participación de todos los gremios. Criticaron la postura asumida por , director de la CIT, y enfatizaron que no los representa.

Rechazaron la validez del documento firmado en la PCM y aseguraron que no representa la voluntad de los conductores de los conos norte, sur, este y San Juan de Lurigancho.

REUNIÓN EN CONGRESO

Esta mañana, el presidente del Congreso, , convocó a una reunión con los gremios de transportistas para escuchar sus demandas. El encuentro está previsto para las 9:30 a.m., y contará con la participación del titular de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori.

A través de sus redes sociales, el legislador de Somos Perú indicó que el Congreso “viene cumpliendo y respetando los acuerdos que avanzan hacia una solución real”.

Además, indicó que tras la reunión se evaluará una convocatoria más amplia.

