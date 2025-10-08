La Unión de Gremios, plataforma que representa a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, expresó, mediante un comunicado oficial, su firme rechazo ante la creciente inseguridad ciudadana y la criminalidad que viene afectando a todos los peruanos.
En ese sentido, se solidarizó con los transportistas. “Día a día son víctimas de la delincuencia, la extorsión y la violencia que ponen en riesgo sus vidas y vulneran su derecho al trabajo”, expresó. ¿Qué más dijo?
LEA TAMBIÉN: Transportistas de carga evaluarían el fin de semana si acatan medidas de fuerza
Estrategia de seguridad bajo la lupa
El grupo gremial pidió a las autoridades revisar a fondo su estrategia de seguridad y adoptar medidas más eficaces, incluyendo acciones de inteligencia orientadas a desarticular las organizaciones criminales que amenazan la integridad de conductores y pasajeros.
“Dado que se ha acordado instalar una mesa de trabajo el 14 de octubre, instamos al Gobierno a presentar en esa fecha propuestas concretas con visión de mediano y largo plazo”, se pudo leer.
En paralelo, exigió la implementación inmediata de acciones que eviten nuevas paralizaciones, las cuales podrían agravar la crisis y perjudicar aún más la economía de los peruanos.
Como se recuerda, el Gobierno y transportistas de Lima y Callao acordaron suspender el paro y formar una mesa de trabajo el 14 de octubre para abordar qué medidas se configurarán como apoyo a las víctimas de los extorsionadores.
LEA TAMBIÉN: PNP abre investigación por presunto uso arbitrario de la fuerza durante protestas en Lima
Transporte: en favor de la cadena productiva
Según argumentó la Unión de Gremios, el transporte cumple un rol fundamental en el bienestar de los ciudadanos y en el desarrollo de la cadena productiva.
“Garantizar su pleno funcionamiento debe ser una prioridad para el Estado, por lo que invocamos implementar medidas urgentes y efectivas que garanticen su seguridad y continuidad operativa”, subrayó.
Y agregó: “Como gremios que representan a empresas y trabajadores también afectados por la inseguridad ciudadana, hemos presentado al Poder Ejecutivo propuestas concretas para combatir el crimen organizado y las economías ilegales, como reformas legislativas, incremento del presupuesto para las fuerzas del orden, y mayor coordinación entre los poderes del Estado. Esperamos que sean consideradas”.