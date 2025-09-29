La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció que la Inspectoría General abrió una investigación por un presunto uso arbitrario de la fuerza en las protestas realizadas por un sector de transportistas y jóvenes, tras la difusión de un video donde se evidenciaría que un agente agrede a manifestantes.

En un comunicado, la entidad policial informó que se inició un proceso disciplinario para aclarar los hechos y determinar responsabilidades. Además, mencionaron que pondrán toda la información recopilada a disposición del Ministerio Público.

Uno de los casos fue denunciado por el periodista Jorge Ballón Artaza, quien reportó en su cuenta en la red social X que un policía, con el gafete aparentemente casi oculto, lo empujó durante una transmisión, causándole una caída.

La protesta, registrada en el Centro Histórico de Lima, reunió a gremios de transporte y jóvenes de la denominada “Generación Z”.

Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hubo 18 heridos, incluyendo un periodista y un brigadista. Asimismo, la organización denunció represión policial y responsabilizó a la PNP por el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, por lo que pidió a la Fiscalía de Derechos Humanos proteger la integridad de los manifestantes.

Los manifestantes recorren este domingo vías principales del Centro de Lima como las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola. Ellos exigieron medidas contra extorsiones y asesinatos, rechazo a la reforma de pensiones y justicia para víctimas de protestas anteriores.