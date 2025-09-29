PNP abre investigación por presunto uso arbitrario de la fuerza durante protestas en Lima. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
PNP abre investigación por presunto uso arbitrario de la fuerza durante protestas en Lima. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

anunció que la Inspectoría General abrió una investigación por por un sector de transportistas y jóvenes, tras la difusión de un video donde se evidenciaría que un agente agrede a manifestantes.

En un comunicado, informó que se inició un proceso disciplinario para aclarar los hechos y determinar responsabilidades. Además, mencionaron que pondrán toda la información recopilada a disposición del Ministerio Público.

Uno de los casos fue denunciado por el periodista Jorge Ballón Artaza, quien reportó en su cuenta en la red social X que un , con el gafete aparentemente casi oculto, lo empujó durante una transmisión, causándole una caída.

LEA TAMBIÉN: Víctor Zanabria reconoce posible filtración de información a “El Monstruo” desde la PNP

La protesta, , reunió a gremios de transporte y jóvenes de la denominada “Generación Z”.

Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hubo 18 heridos, incluyendo un periodista y un brigadista. Asimismo, la organización por el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, por lo que pidió a la Fiscalía de Derechos Humanos proteger la integridad de los manifestantes.

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte pide vigilar a congresistas que promueven “violencia contra el Estado”

Los manifestantes recorren este domingo vías principales del Centro de Lima como las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola. Ellos exigieron medidas contra extorsiones y asesinatos, rechazo a la reforma de pensiones y

Distintos colectivos, organizaciones sociales y transportistas convocan, en la Plaza San Martín, a una manifestación contra la ola de muerte por extorsiones, ley de pensiones AFP y el gobierno. Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec
Distintos colectivos, organizaciones sociales y transportistas convocan, en la Plaza San Martín, a una manifestación contra la ola de muerte por extorsiones, ley de pensiones AFP y el gobierno. Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec

TE PUEDE INTERESAR

CNDDHH reporta 18 heridos durante la marcha de transportistas y ‘Generación Z’
Paro de transportistas arrancó con bloqueos y caos vehicular en Lima Metropolitana
PNP concluye que muerte de exgerente municipal José Miguel Castro fue por suicidio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.