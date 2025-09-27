La PNP determinó que el fallecimiento de José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima, fue un suicidio y descartó la intervención de terceros. Foto: GEC.
La Policía Nacional del Perú (PNP) determinó que la en la administración de la , se trató de un suicidio.

El documento oficial, difundido por el portal Epicentro, señala que no existen indicios que apunten a la intervención de terceros.

De acuerdo con el informe, el cuerpo de Castro Gutiérrez fue hallado el 29 de junio de 2025, alrededor de las 11:20 de la mañana, en el baño de su vivienda en Miraflores. La necropsia precisó como causa del deceso una “sección completa traumática de arterias carótidas internas, traumatismo cervical abierto por elemento con punto, filo y/u hoja”.

La investigación también incluyó una necropsia psicológica retrospectiva, la cual evidenció que el exfuncionario enfrentaba una crisis emocional derivada de sus procesos judiciales. Castro era investigado por presunta asociación ilícita en el caso de los aportes de Odebrecht y OAS a la campaña contra la revocatoria de Villarán en 2013.

Durante la inspección técnica, la PNP encontró dos cuchillos con manchas de sangre en el inmueble: uno de metal plateado y otro con mango negro.

El cuerpo presentaba múltiples heridas cortantes en la región cervical, tanto en el lado izquierdo como derecho. Sin embargo, la pericia descartó signos de lucha, ingreso forzado o desorden en el inmueble.

“La multiplicidad de cortes en región accesible del cuerpo y la presencia de heridas de tanteo no se corresponden con un accidente, sino con una acción intencional. Por tanto, la única hipótesis congruente con las evidencias es la de suicidio por arma blanca”, concluye el informe policial.

