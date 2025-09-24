En el segundo día de audiencias del juicio oral contra Susana Villarán y otros 17 acusados, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ratificó su pedido de 29 años de prisión contra la exalcaldesa de Lima, así como 426 días multa y 7 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Pérez brindó por casi tres horas sus alegatos de apertura y sustentó ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional su acusación contra la exburgomaestre y demás coacusados por los aportes recibidos de las constructoras Odebrecht (hoy Novonor) y OAS para sus campañas de No a la Revocatoria (2013) y su fallida reelección (2014) a cambio de licitaciones en la Municipalidad de Lima (MML).

A su salida de la audiencia, el fiscal remarcó que tanto Villarán como otros exfuncionarios de la MLL durante su gestión habrían recibido US$ 11 millones de empresas brasileñas a cambio de firmar adendas en los contratos de concesión.

“Fueron contraprestaciones que recibieron a cambio de los beneficios que los funcionarios de la Municipalidad de Lima, liderados por Susana Villarán, le dieron a estas empresas. Lo he señalado con cifras, se les entregó aproximadamente US$ 11 millones”, indicó esta tarde.

Respecto a la empresa OAS, advirtió que hubo alrededor de 30 tratativas para firmar una adenda que extendió la concesión del proyecto Línea Amarilla por 10 años adicionales. A su juicio, ese acuerdo tuvo como único objetivo beneficiar a la empresa concesionaria, en contraprestación por los pagos ilícitos entregados.

Pérez también recordó que la exalcaldesa ha reconocido públicamente que recibió aportes de campaña de Odebrecht y OAS. En ese sentido, consideró que lo lógico sería que también lo haga en sede judicial, lo cual podría significar una reducción de la pena si se admite responsabilidad.

Añadió que este reconocimiento de los hechos sería una muestra de congruencia frente a lo informado a la opinión pública y un paso hacia la redención de la exalcaldesa.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LEO PINHEIRO Y JORGE BARATA?

Un día antes del inicio del juicio oral contra Villarán, Willax TV informó que el Poder Judicial habría anulado el proceso de colaboración eficaz del expresidente de OAS y pieza clave en la investigación, José Aldemario ‘Leo’ Pinheiro Filho.

Al ser consultado por este tema, Pérez dijo que dicha información no es del todo correcta. Recordó que el abogado del empresario brasileño rechazó que se instale el juicio oral contra su cliente, al alegar un supuesto desconocimiento de la notificación.

“El señor Leo Pinheiro estuvo investigado y hoy es acusado en el juzgamiento. Esta situación (que se anulara su colaboración eficaz) no perjudica porque tenemos suficientes pruebas, testigos, colaboradores eficaces y peritos”, sostuvo.

En lo que respecta al exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Barata, Pérez enfatizó que él es uno de los 378 testigos presentados por la Fiscalía. Añadió que los interrogatorios a los testigos comenzarán en, aproximadamente, dos semanas, por lo que dijo esperar que su abogado, César Nakazaki, “lo ponga a disposición de la justicia peruana”.

“Si el señor Nakasaki quiere ser congruente con el discurso que da a los medios de comunicación y autoridades judiciales de que Jorge Barata es un colaborador de la justicia peruana, pues que solicite que su cliente pueda ser interrogado en la próxima fecha que señale el juzgado”, enfatizó.

