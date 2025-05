El vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, pidió que se realice una investigación sobre los presuntos audios de la conversación que habrían tenido el jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Juan Antonio Fernández Jerí, y el abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, que revelarían un complot contra el fiscal José Domingo Pérez.

En diálogo con la prensa, instó a que se eviten conclusiones anticipadas y exigió una pesquisa que permita corroborar la autenticidad de las grabaciones.

“Hay que tomar las cosas con pinzas”, indicó tras precisar que aún no se ha verificado si las personas que aparecen en los audios realmente participaron en las conversaciones difundidas.

Insistió en que es prematuro sacar interpretaciones sin una validación formal de las pruebas.

Si bien reconoció que la denuncia genera una preocupación, también advirtió que hay sectores que “buscan blindar” a Pérez y a otros que lideran investigaciones sensibles.

En ese sentido, pidió que se analice también el contexto político y mediático en el que circulan estos audios.

“No podemos lanzar ningún tipo de conclusión mientras no se corrobore la información”, apuntó.

¿QUÉ HABRÍAN INDICADO FERNÁNDEZ JERÍ Y SALAS EN LOS AUDIOS?

Punto Final reveló que un testigo protegido entregó al Ministerio Público cuatro audios atribuidos a Fernández Jerí. En una de las grabaciones se habla de un supuesto complot contra Pérez: una presunta propuesta indebida en favor de un partido político (Fuerza Popular).

Según la versión del testigo, se trata de mensajes de audio que, vía WhatsApp, Fernández Jerí le envió a Salas en septiembre pasado, en el que se menciona a una congresista fujimorista, identificada como “Roberto”.

“Roberto” sería una legisladora de Fuerza Popular que obtuvo y facilitó información contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en favor del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).

“Christian, que la congresista hable hacia arriba. Es importante conducir a que la Segunda Suprema también fue cómplice de la caída con (Marita) Barreto, con eso se cae sus aspiraciones”, habría dicho Fernández Jerí en el audio.

El jefe de la ANC, según el dominical, buscaba que Salas convenza a “Roberto” de decir que su relato contra Benavides había sido inducido por la fiscal Marita Barreto y por la “Segunda Suprema”, refiriéndose así a Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación.

“No le digas nada por teléfono, ella está chequeada por la gente de (Harvey) Colchado. Dale la seguridad que, si lo confiesa, yo inmediatamente ordeno abrir investigación al fiscal”, agrega la voz atribuida a Fernández Jerí. El fiscal en cuestión no sería otro que José Domingo Pérez.

Esto se deja entrever en otro de los audios atribuidos al jefe de la ANC: “En último, habla con la señora y dile, yo me voy a encargar de Pérez. Pero si no ayuda, yo solo no voy a remar, hermano”.

Fernández Jerí no quiso declarar ante Punto Final. Por su parte, Salas insistió en su versión de que jamás intercambió tal comunicación con dicho funcionario del Ministerio Público.

“No es posible que hasta ahora, después de tantos meses, todavía sigamos con trascendidos del audio”, indicó tras precisar que es imposible que su nombre haya sido mencionado en las grabaciones.