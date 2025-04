Este lunes, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió de forma provisional a José Domingo Pérez, por un periodo de seis meses, en su cargo como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial que investiga los casos Lava Jato y Odebrecht. Pérez consideró la decisión de “injusta y excesiva” y cree que el fiscal Rafael Vela correría con la misma suerte.

“Me parece injusto y excesivo porque esta es una investigación disciplinaria que se inició el año pasado, como consecuencia de una sentencia del TC y que estaba sin mayor impulso y sin embargo hoy me veo con la sorpresa de que se me ha apartado del cargo, se me ha suspendido, coincidentemente cuando tengo que emitir una decisión en relación al caso Coctéles” , manifestó en Cuentas Claras, de Canal N.

José Domingo Pérez se refirió a la existencia de un audio en el que, presuntamente, un emisario vinculado al partido Fuerza Popular conversa con Juan Fernández Jerí, jefe de la ANC del Ministerio Público, solicitando la suspensión de su persona.

“Creo que hay una componenda que debe investigar la Fiscal de la Nación, toda vez que es de conocimiento de ella la existencia de un audio en el cual, el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Fernandez Jerí, tiene un diálogo con el abogado del partido Fuerza Popular (Christian Salas), en el cual están negociando mi salida del Equipo Especial, además de otros fiscales”, sostuvo.

Aunque en un inicio sostuvo que el audio “está documentado”, luego aclaró que solo ha recibido información de la existencia de dicho audio y que uno de los interlocutores es el fiscal Juan Fernández Jerí.

“Existe un audio el cual la persona que hace referencia (Karelim López) se ha presentado a distintas oficinas del MP, una de ellas a la oficina donde soy fiscal titular” , agregó.

Señaló que las autoridades pertinentes deberán ahora investigar por qué no se recibió el audio en el despacho de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el año pasado, cuando Karelim López procuró entregar una evidencia contra Fernández Jerí.

“Lo he denunciado por escrito, espero que se abra una investigación (…) Las consecuencias ya se han dado. La doctora Marita Barreto se le ha suspendido 3 meses más, a mí se me ha suspendido 6 meses y seguro el siguiente suspendido será el fiscal Rafael Vela, porque se está permitiendo que el fiscal Fernández Jerí actúe de manera impune en la institución" , indicó.

En otro momento, José Domingo Pérez aclaró que el Tribunal Constitucional no ha declarado la inocencia de los investigados en el Caso Coctéles y que solo ha determinado regresar a una etapa anterior, con lo cual el Ministerio Público, al haber concluido la investigación, tiene que formular un requerimiento. “Entiendo que mi reemplazo tendría que formular una acusación”, sentenció.