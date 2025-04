La presidenta de la República, Dina Boluarte, expresó su pesar por los incidentes de violencia ocurridos el último fin de semana, protagonizados por barras bravas que tomaron las calles con motivo del clásico del fútbol peruano.

En ese contexto, la jefa de Estado aseguró que se encargará de perseguir y sancionar a los delincuentes disfrazados de hinchas que provocan desorden, destruyen la propiedad privada y, en algunos casos, arrebatan la vida de otras personas. Asimismo, anunció que el Ejecutivo está evaluando sancionar a los clubes de fútbol por la violencia generada por sus pseudo hinchas.

“Hay un frente que hoy también nos duele: la violencia disfrazada de pasión futbolística. Las barras bravas que generan caos, que destruyen, que matan, no son hinchas, son delincuentes. Y a los delincuentes, se les persigue y castiga. Los clubes de fútbol no pueden seguir mirando a otro lado, no pueden ser cómplices pasivos de esta violencia” , señaló la mandataria durante una nueva sesión del Cuarto de Guerra.

En esa misma línea, anunció que el Ejecutivo se encuentra evaluando las acciones necesarias para determinar responsabilidades civiles, y de ser necesario, “sancionar a los clubes de fútbol que no asuman su deber con la sociedad”.

“Basta ya de más violencia en los estadios y calles, basta ya de querer subirse al carro político con ideología anarquista, desfasada en el tiempo y seguir llevando las narrativas falsas en contra de la tranquilidad de las familias, la sociedad y de la patria. No se lo vamos a permitir”, finalizó.

Como se sabe, horas previas al enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva, el pasado sábado 5 de abril, varios puntos de la capital se vieron envueltos en disturbios, enfrentamientos, agresiones físicas, y ataques con armas, piedras y palos. La jornada de violencia dejó al menos dos personas heridas, según informaron medios locales y las redes sociales.