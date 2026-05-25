Bahía Grano de Oro alojaría a infraestructura del Puerto de Pucusana. (Foto: difusión).
Bahía Grano de Oro alojaría a infraestructura del Puerto de Pucusana. (Foto: difusión).
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Mayumi García
mailMayumi García

Desde hace 13 años, en Pucusana, específicamente, en la Bahía Grano de Oro, se viene impulsando la ejecución de un puerto, cuyos clientes objetivos serían, principalmente, las empresas importadoras del corredor Lurín-Chilca. Tras la iniciativa se encuentra Navisan, empresa de capitales peruanos que en el 2017 obtuvo de manos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) el derecho de uso de área acuática para llevar adelante los estudios de este proyecto. Entonces, a la fecha, ¿cuál es el real avance del Puerto de Pucusana rumbo a su construcción?

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