El Ejército de Estados Unidos negó este miércoles que buques comerciales hayan burlado su bloqueo de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, como han reportado medios internacionales, al reportar que los marinos estadounidenses han impedido el paso de 29 navíos en total.

“En las últimas 24 horas, reportes de los medios han afirmado que varios buques comerciales evadieron el bloqueo, citando los M/V Hero II, M/V Hedy, y M/V Dorena como ejemplos. Estos reportes son imprecisos”, indicó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, en sus redes sociales.

El Centcom se pronunció tras notas como la del Financial Times, que reportó que 34 petroleros han eludido a fuerzas estadounidenses con base en datos de la plataforma Vortexa, y la de The Telegraph, que expuso que “Irán está evitando el bloqueo de EE.UU. del estrecho de Ormuz al exportar petróleo desde uno de sus puertos del este”.

El organismo indicó, por ejemplo, que los buques Hero II y Hedy, con bandera iraní, están en realidad anclados en Chah Bahar, en Irán, después de que las “fuerzas de EE.UU. los interceptaron esta semana”.

Mientras que un destructor de la Marina de EE.UU. en el océano Índico escolta al barco Dorena “después de intentar violar el bloqueo”.

“Los militares de EE.UU. tienen un alcance global. Las fuerzas estadounidenses están operando e implementando el bloqueo alrededor del Oriente Medio y más allá”, concluyó el Centcom.

Los hechos ocurren un día después del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con el Gobierno de Irán, aunque el mandatario avisó que mantendrá el bloqueo naval impuesto a la República Islámica.

Esto ha creado incertidumbre en torno a las negociaciones, pues el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que su país no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos levante el bloqueo contra sus buques y puertos.

En este contexto, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este miércoles con una subida de más de un 3% y se situó en US$ 92.96 el barril, mientras de petróleo brent para entrega en junio se elevó alrededor de un 3.5%, hasta rozar los US$ 102.