Wall Street cerró este viernes en verde y el S&P 500 superó por primera vez los 7,100 puntos, después de que Irán anunciara hoy la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito de hidrocarburos.

Al término de la sesión, el S&P 500 subió un 1.2%, hasta 7,126 puntos; el Dow Jones de Industriales ganó un 1.8%, hasta 49,447 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó un 1.5%, hasta 24,468 enteros.

En el cómputo semanal, el S&P 500 ha subido un 4.5%, el Dow Jones un 3% y el Nasdaq, un 1.5%.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, informó hoy de que Ormuz se mantendrá “totalmente abierto” hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos el próximo miércoles.

No obstante, las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, subrayaron que, si se mantiene el bloqueo marítimo estadounidense, el tránsito por el estrecho de Ormuz volverá a cerrarse.

La noticia hizo bajar el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) casi un 12%, hasta 83.85 dólares el barril, tras cerrar la jornada anterior por encima de los 90 dólares el barril.

En la semana, el crudo estadounidense ha perdido US$ 12.72 por barril, equivalente a un 13.2%.

Además, la reapertura del estrecho apoyó las acciones de las principales aerolíneas estadounidenses, que se han visto afectadas por el alto precio del combustible.

De este modo, American Airlines subió hoy un 4%, Delta un 2%, JetBlue un 6% y United Airlines un 7%, mientras que el fabricante de aviones Boeing ganó un 2%.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes en una entrevista con Axios que espera llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra “dentro de uno o dos días”.

El mandatario anunció ayer el cese de las hostilidades entre Israel y el Líbano tras mantener llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun.

En el plano corporativo, esta semana ha publicado resultados el gigante del entretenimiento Netflix, cuyas acciones cayeron un 9.7% al término de la sesión de hoy.

La empresa decepcionó a los inversores debido, en parte, a la complejidad de las cifras de rentabilidad, según CNBC, que estuvieron influidas por un ingreso extraordinario de US$ 2,800 millones vinculado a la ruptura del acuerdo de adquisición de Warner Bros. Discovery.

Su presidente y cofundador, Reed Hastings, anunció además su salida definitiva de la compañía a finales de junio.

En otros mercados, el oro, activo refugio, subía un 1.3%, hasta los US$ 4,868 la onza; mientras que la plata avanzaba un 3%, hasta los US$ 81.28 la onza.