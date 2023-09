¿ Por qué es importante el desarrollo de puertos? El 80% de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía marítima debido a su menores costos logísticos, a diferencia del aéreo o terrestre. En el caso peruano, de acuerdo a South Pacific Logistics, el 91% de las exportaciones se realizan a través del transporte marítimo.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) precisó que, a la fecha, más del 13% de los terminales portuarios se manejan a través de concesiones.

“Ahora los grandes proyectos se hacen a través de mecanismo de Asociación Público-Privada (APP)”, dijo a Gestión, Francisco Jaramillo, asesor de coordinación técnica de Ositran.

El especialista explicó que se usa este mecanismo porque el Estado no tiene mucha “espalda fiscal”, entonces, el MTC y la APN encargan a ProInversión los proyectos para determinar si es bancable o no.

“Si hay postores que quieran desarrollar ese proyecto en tal lugar, lo va hacer con su capital, va a operar y explotar la infraestructura por 30 años para que luego pueda recuperar su inversión”, sostuvo.

Inversiones en puertos

Según datos oficiales facilitados por Ositran a Gestión, el sector portuario es uno de los que más inversiones ha recibido en infraestructura de transporte en el país. Los ferrocarriles y Metro de Lima, entre enero a julio de 2023, recibieron inversiones por más de US$ 180 millones, luego están los puertos con más de US$ 135 millones, le sigue las carreteras con más de US$ 40 millones y por último los aeropuertos con más de US$ 25 millones.

Cabe resaltar que la inversión en los puertos, de enero a julio de este año, acumulan más de US$ 135 millones, mientras que en todo el 2022 se llegó a invertir solo US$ 119.2 millones, según datos de Ositran.

Por otro lado, es importante señalar que la mayor inversión en el sector de ferrocarriles se debe principalmente por las obras de la Línea 2 del Metro , por lo que si omitimos su ejecución, el sector portuario sería el que acumule mayor nivel de inversión.

En tanto, la inversión acumulada de los ocho puertos concesionados mediante mecanismo APP, fue por más de US$ 2,000 millones a julio de este año.

Asimismo, tienen un compromiso de inversión total de casi US$ 3,500 millones (que incluye lo ejecutado) para los próximo años; en los que destaca el puerto del Callao y sus dos muelles (Sur y Norte) .

Sumado a ello, con el puerto de Chancay, donde su inversión total es más de US$ 3,000 millones, pues hasta el momento desde que inició su construcción han ejecutado casi US$ 1,300 millones, las inversiones totales de los puertos serían de aproximado de US$ 6,500 millones.

El país como hub logístico en Sudamérica estaría cada vez más cerca.

“Cuando esté Chancay, los costos de logística se reducirán por haber más competencias y todo sabemos que nuestro país sigue teniendo un costo logístico muy alto en comparación de otros países vecinos. En Paita, por ejemplo, sacar un contenedor cuesta US$ 1,500; y si te vas a España eso vale US$ 500″ , explicó Alberto Ego- Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Radiografía: Puertos importantes del Perú

El puerto del Callao, el primer puerto peruano. Es el sexto más importante de Latinoamérica y el primero en Perú (por ahora).

Además, concentra más del 55% la inversión en infraestructura portuaria del Perú y moviliza casi el 70% de la carga de los terminales concesionados y mueve más del 90% (muelle sur: 31% y muelle norte: 59%) de la carga contenerizada, según cifras de la APN.

Según el reporte “tráfico de carga” de la autoridad portuaria, al cierre del primer semestre de 2023, el puerto chalaco movilizó 1.3 millones de TEUS (contenedores de 20 pies) 13.8% más que en el mismo período del año pasado.

Actualmente, el puerto se encuentra en ampliación (de ambos muelles), lo que permitirá aumentar su capacidad de atención cercana a los 15.5 millones de toneladas anuales y 5.5 millones de TEUS, indicó Comex.

Puerto de Paita, Piura. Es el segundo puerto más importante en cuanto a transporte marítimo de contenedores y el quinto en movimiento total de carga. Tiene la capacidad de recibir naves de hasta 4,000 toneladas de carga y mueve más de 320,000 TEUS al año.

Importa principalmente vehículos y fertilizantes, y exporta productos perecibles, congelados y químicos. El año pasado se amplió el puerto con un nuevo muelle que permite recibir naves de hasta 360 metros de longitud y atender a cuatro de manera simultánea.

Puerto de Matarani, Arequipa. Es el puerto multipropósito más importante del pacífico sur peruano. Se caracteriza por exportar principalmente minerales como el cobre que proviene de las minas Antapaccay, Cerro Verde y Las Bambas.

En el puerto se embarcan, al año, más de cuatro millones de toneladas de concentrado de mineral y lo convierte en la principal salida de nuestros minerales al mundo.

Puerto de Salaverry, La Libertad. Es uno de los puertos más activos del norte peruano . Su cercanía a la carretera panamericana facilita el transporte de mercancías, principalmente de minerales (cobre y carbón) y agroexportación.

Recientemente la modernización de su infraestructura permitió crecer su capacidad de carga en 80%. Ahora, el puerto moviliza más de 3.5 millones de carga, incrementando en 30% respecto al 2017.

Nuevos puertos

Puerto de Corio en etapa de evaluación técnica. Walter Tapia, Presidente del Directorio de la APN, explicó por escrito a Gestión, que el proyecto de un nuevo puerto ubicado en la provincia de Islay (Arequipa) se encuentra en evaluación por parte de las áreas técnicas de la APN para determinar su viabilidad.

“Los resultados de la evaluación técnica determinarán la viabilidad o no del proyecto. De ser favorable, se contará con un punto de desarrollo para la zona sur del país”, mencionó.

Cabe recordar, que el proyecto fue propuesto por el GORE de Arequipa a través de un informe de viabilidad, sin embargo, el APN se dio cuenta de la magnitud del proyecto y decidió que la iniciativa debía pasar por el gobierno central.

Anteriormente el expresidente de la APN, Manuel Hinojosa declaró a este medio a principios de año, que este proyecto portuario sería más grande que Chancay, ya que tendría una inversión de US$ 2,500 millones. Además, se estima que moverá minerales y productos de agroexportación.

No obstante, contrastado con la información actual brindada por la autoridad portuaria, aún no se puede revelar el monto de la inversión oficial, ni tampoco el tipo de carga y/o servicios, debido a que aún no se determina su viabilidad. “Si la evaluación es favorable se determinará el monto de inversión del proyecto a través de la elaboración del expediente técnico”, recalcó el actual presidente de la APN.

San Juan de Marcona espera su declaratoria de interés nacional. Una iniciativa autofinanciada. Este nuevo puerto ubicado en Ica tendrá una inversión de US$ 400 millones.

Hasta el momento, según información consultada a ProInversión el proyecto de concesión está a la espera de la aprobación del MEF, MTC, Ositran Y APN para que pueda iniciar la declaratoria de interés prevista para el tercer trimestre de 2023. ¿Eso qué significa? que cualquier inversionista puede mostrar su interés y participar en el proyecto en un plazo no mayor a 90 días.

“El puerto se especializará en brindar servicios de embarque y desembarque de concentrados de hierro y otros minerales e insumos para la minería, atendiendo hasta 47 millones de TM de carga proveniente de los principales proyectos mineros de la zona sur”, sostuvo ProInversión a Gestión.

Cabe resaltar, que la iniciativa es de la empresa Terminal Portuario Jinzhao Perú. De acuerdo a información ya publicada, su objetivo es brindar servicios portuarios a naves y cargas vinculadas al proyecto minero Pampa de Pongo (mina de hierro que está en etapa de exploración), de la misma empresa, así como atender la demanda de otros proyectos ubicados cerca a la mina.

También, otra iniciativa autofinanciada es el puerto de Chimbote que aún está en etapa de formulación del proyecto. Se espera que sea declarado de interés nacional en 2024 y su inversión sería de US$ 180 millones. “Permitirá modernizar el terminal para movilizar productos de exportación como harina de pescado, minerales y productos agroindustriales” , dijo ProInversión.

Proyecto más avanzado: Navisan pasó su EIA y deberá iniciar trámites para tener habilitación del puerto. De acuerdo a la APN, el nuevo puerto de Pucusana, al sur de Lima, c uenta con la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentada por la empresa Navisan S.A., promotora del proyecto. “Con ello, la empresa se encontraría en condiciones de solicitar su habilitación portuaria” , mencionó Walter Tapia por escrito.

Además, comentó que se trata de una iniciativa privada destinada a la a tención de diversos productos (siderúrgicos, graneles y carga rodante), para la zona sur del departamento de Lima. “ El principal beneficio será la atención de la carga procedente del exterior, con lo cual, se podrá cubrir la demanda que se requiere en la zona sur de Lima”, puntualizó

Respecto a la inversión del proyecto, explicó que recién se podrá conocer con la elaboración del expediente técnico de obra. Sin embargo, de acuerdo a la investigación hecha por este medio se pudo conocer a través de la página web “Proyecto puerto de Pucusana” que la inversión de Navisan es de aproximadamente de US$ 90 millones.

Ampliación y modernización

El megapuerto de Chancay, la puerta del comercio entre Sudamérica y Asia. En el norte chico de Lima se construye el puerto más grande de Latinoamérica y tendrá conexión directa con puertos asiáticos y podrá recibir a los buques más grandes del mundo.

“Hoy en día para llegar de América del Sur al Asia se demora entre 35 a 40 días, pero con el puerto de Chancay, los buques podrán llegar en 23 días”, dijo Mario de las Casas, gerente de Asuntos Institucionales de Cosco Shipping a Agencia Andina.

También será un hub regional, ya que permitirá redistribuir la carga de los países vecinos de la región, como Chile, Ecuador y Colombia. Se estima que en su primera etapa movilizará más de un millón de TEUS al año y hasta cinco millones conforme avance la demanda.

Cabe resaltar, que su inversión asciende a US$ 1,315 millones y una vez culminada su construcción superará los US$ 3,000 millones. Actualmente, la obra tiene un avance del 45% y estará lista en abril de 2024, cuando el presidente chino, Xi Jinping, llegue al país para la inauguración de la cumbre del APEC.

El nuevo muelle del Sur del Callao ya es casi una realidad. El CEO de DP World Callao, Nicolás Gauthier declaró a este medio que han empezado a atracar buques en los primeros 200 metros del nuevo muelle.

“Hoy, tenemos la capacidad de atracar (amarrar) dos buques grandes al mismo tiempo, con la ampliación del muelle, serán hasta cuatro”, resaltó a Gestión.

“Serán 1,050 metros (sumado a los 400 metros adicionales) de muelle donde atracaremos 30 buques por semana en el puerto y estará terminado en abril de 2024″, añadió. También adelantó que a partir del 15 de setiembre empezará con los trabajos de la otra mitad del muelle (200 metros restantes) y en noviembre recibirán 15 nuevas grúas 100% eléctricas.

Cabe resaltar, que su ampliación aumentará la capacidad de carga, ya que pasará de 1.5 millones de TEUS a 2.7 millones de TEU por año. La inversión es de casi US$ 400 millones y los avances de la obra están al 60%. Recientemente, llegó al puerto el buque más grande que haya recibido el Perú en su historia.

Recientemente, llegó al puerto el buque más grande que haya recibido el Perú en su historia.

Muelle Norte del Callao. El director comercial de APT terminals, Fernando Frauche, conversó con gestión en quincena de agosto que iniciará proyecto de modernización para fines de 2023.

Su ejecución comprende la etapa tres, pues las dos primeras se culminaron hace años, con dos fases: 3A y 3B. “Está en ejecución la etapa 3A, orientada a la mejora de la carga a granel, eso implica incorporar dos grúas absorbentes de grano (de 800 toneladas por hora) que succionan al grano al doble de la productividad. Tendrá una inversión de US$ 70 millones” , comentó.

Asimismo, precisó que aún no se da inicio al proyecto porque espera los permisos ambientales para empezar la construcción, así como la aprobación del expediente técnico por parte del APN.

Respecto a la fase 3B, esperan iniciarlo una vez superado los 1.1 millones de TEUS por mes, ya que la misma implica t raer grúas gigantes para aumentar la carga del transbordo . Su ejecución estaría en diciembre de 2025 con una inversión de US$ 200 millones. Recientemente, anunciaron que iniciarán la temporada de cruceros con tres naves en diciembre.

Recientemente, APT Terminals anunció que iniciará la temporada de cruceros con tres naves en diciembre.

Desafíos: conexiones terrestres

Si bien las inversiones en infraestructura portuaria van “a buen puerto” existen riesgos que puedan perjudicar su viabilidad. De acuerdo a ASPPOR, existe una gran brecha de inversión pública en conexiones terrestres en el sistema portuario , que llega a US$ 4,963 millones y casi 36,000 en Transporte.

Y es que la escasa conectividad terrestre impide que no crezcan los niveles de exportación e importación de las regiones hacia los puertos costeros. Para Alberto Ego- Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la CCL, a quién le compete la construcción de carreteras, ferrocarriles o puentes es al gobierno y no al privado.

“Si el Estado no está en capacidad de construir vías terrestres lo mejor que puede hacer es seguir concesionando como lo está haciendo con los puertos”, explicó a Gestión.

Por ejemplo, cuestionó que la línea amarilla no tenga acceso directo al aeropuerto internacional como lo hacen los demás países. “Debería haber un puente que conecte el aeropuerto y la línea amarilla, además no es muy costoso construir uno”.

También, en el caso del nuevo puerto de Chancay, todavía no hay planes para crear rutas de acceso.

“Porque el tren que baja por la carretera central no abre una ruta hacia Chancay o más allá y otro desde o el puerto de Paracas, y conectas todo, puertos y aeropuertos por vías”, precisó.

Del mismo modo coincide Rafael Del Campo, director de Adex. “Chancay podrá atender toda la carga que viene del Norte pero no del Sur. Entonces, si no se apresuran los grandes proyectos de infraestructura, va haber un cuello de botella”, afirmó a Gestión.

Asimismo, añadió que “ no podemos dejar que un buque con 25,000 TEUS, se retire del puerto solo con 5,000 TEUS porque las camiones de carga no llegaron a tiempo ”.

En esa línea, precisó que el buque no puede quedar varado sin ser atendido un día entero en el puerto , pues el costo sería alto, entre US$ 30,000 y US$ 50,000 por concepto de stand by.

En su opinión, consideró que en estos momentos no es necesario ampliar la base portuaria, más bien, se debe invertir en vías terrestres hacia el puerto de Chancay. “Tenemos que lograr que ese puerto (con gran capacidad de carga) tenga vías de acceso para que los productos peruanos de las diferentes regiones puedan llegar a destino , sino, ese puerto se va a empezar a manejar con carga de Chile, Ecuador o Colombia”, dijo el experto.

Y de hecho, el puerto está apto para atender carga de nuestros países vecinos de la región, pero no debe menguar ni limitar lo nuestro.



El sistema portuario peruano está constituido por 60 terminales portuarios (marítimos y fluviales), de los cuales 14 son de uso público y 46 de uso privado.

A la fecha, son ocho los terminales portuarios peruanos que han sido concesionados, ver la lista aquí.

Cada año son transportadas por mar, unas 11 mil millones de toneladas de mercancías, se estima que se triplicará en 2050.

9 de cada 10 puertos más importantes del mundo son asiáticos, puesto que este contiene más del 70% de las mercancías mientras que Europa le sigue con poco más del 13%.

China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo. El puerto más grande del mundo es el de Shanghái y en 2021 recibió más de 43.5 millones de TEUS.

