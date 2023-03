A través de su Reporte Mensual de Inversiones, el Ositrán señaló que, durante el primer mes del año, las concesionarias de puertos dinamizaron US$ 14.8 millones, 1,037 % más que el mismo periodo de 2022. El organismo, cabe indicar, supervisa ocho contratos de terminales portuarios.

Resaltaron los capitales de los terminales multipropósito del Norte del Puerto del Callao y Salaverry con US$ 13.4 millones y US% 1.3 millones, respectivamente. Las inversiones declaradas permitieron la construcción y mantenimiento de infraestructura en beneficio de los usuarios.

A nivel de carreteras, se ejecutaron US$ 6.5 millones, destacando los US$ 3.1 millones colocados por la Red vial 4 (Pativilca-Puerto Salaverry), los US$ 1.4 millones de IIRSA Norte (Paita-Yurimaguas) destinados a la ejecución de obras accesorias y US$ 1.1 millones dinamizados por la Autopista del Sol (Trujillo-Sullana) en la construcción de obras obligatorias y de rehabilitación de tramos afectados por el Fenómeno El Niño.

En tanto, en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao se reportaron inversiones por US$ 72,497, mientras que las empresas administradoras de aeropuertos US$ 2,428.

Así, la inversión total de las 32 infraestructuras al 31 de enero ascendió a US$ 21,4 millones, 28.2 % más que el mismo periodo de 2022.

Inversión acumulada

La inversión acumulada de las infraestructuras de transporte, supervisadas por el Ositrán, alcanzó los US$ 10,568 millones, equivalente a 61.92 % del total de compromisos de inversión, que supera los US$ 17,067 millones.

Así, los puertos acumularon US$ 1,903 millones (65 % respecto a sus compromisos de inversión), los ferrocarriles y Metro de Lima US$ 3,248 millones (54 %), aeropuertos US$ 587,52 millones (23 %) y carreteras US$ 4,827 millones (89 %).