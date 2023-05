Cruceros como el Azamara Cruises, un barco boutique con capacidad de más de 500 pasajeros, realizó una primera parada en el puerto Salaverry en febrero último para luego recalar en el puerto del Callao, pero no logró que sus pasajeros completen su tour hasta Machu Picchu, en Cusco, debido a las protestas.

“El crucero estuvo tres días en el puerto, pero los turistas, en su mayoría europeos, no pudieron desembarcar”, dijo Joanna Sasieta, gerente Comercial de Savali, la agencia representante en Perú de las líneas de crucero Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Azamara.

En esa línea, afirmó que todavía no hay nada seguro sobre el ingreso de este crucero al Perú en la próxima temporada. “Aún no está definido, por lo pronto, no tenemos en ruta al Perú para la próxima campaña”, dijo.

Lo que también incluiría a otro crucero, el Celebrity Cruises, que hasta antes de la pandemia tenía varias paradas en Perú. Con un recorrido que empieza en Miami (Estados Unidos) y termina en Valparaíso (Chile), para luego dar inicio a la ruta de Antártida; con salidas entre diciembre y marzo.

De acuerdo a información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en el 2019 Perú marcó un hito respecto al ingreso de cruceros, con 89 recaladas a los cuatro principales puertos del país que son Salaverry (La Libertad), Pisco (Ica), Matarani (Arequipa) y el Callao, lo que significó un ingreso de 65,873 turistas extranjeros. Con la pandemia, la cifra bajó a 23,663 pasajeros y el ingreso de barcos no se permitió hasta octubre del 2022.

Embarcarse sin Visa

Pero si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Aunque el ingreso de cruceros al país podría ser menor, la demanda peruana por estos viajes va en aumento.

“En el mercado peruano tenemos más pasajeros demandando rutas a Europa y el Asia, cotizando con menos tiempo de anticipación porque quieren viajar ya”, responde Sasieta. Con todo lo vivido en pandemia, dice la ejecutiva, hay menos peruanos y en general los turistas, que programan viajes con un año de anticipación incluso si eso significa ‘atrapar’ mejores precios.

Un paquete en crucero, por siete días, puede ir desde los US$ 1,000 en el plan básico que incluye alojamiento, bebidas, comida y entretenimiento; el precio sube de acuerdo al tipo de habitación y el acceso a algunas áreas de recreación, como los shows, por ejemplo.

En el caso de Royal Caribbean -que el próximo año estrenará el crucero más grande de la cadena, valorizado en más de US$ 1,000 millones y fabricado entre Finlandia, Francia y Alemania-, además de ofrecer sus rutas tradicionales por el Caribe, retomará, luego de 10 años, su ruta por centroamérica, Panamá, con salidas desde el Colón y Fuerte Amador, y también desde Cartagena con ocho salidas diarias. La temporada será desde diciembre hasta abril.

Las otras rutas son las Islas griegas, que incluye Venecia, Grecia, Montenegro; o incluso una segunda opción que abarca también Croacia, Santorini, Roma, entre otros. “Otras rutas que ofrecemos es la salida desde Roma a Jerusalén, una travesía por Turquía y Nápoles. Otra ruta también solicitada es el Fiordo Noruego, así como Islandia e Irlanda, partiendo desde Ámsterdam”, indica.

Todas estas rutas no requieren de tramitar una Visa, lo que implica una ventaja para los turistas peruanos.