El Consejo de Ministros aprobó el miércoles 12 de abril el dispositivo que autoriza la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los turistas extranjeros, conocido también como el Tax Free, y estaría operativo desde junio de este año, informó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Luis Fernando Helguero.

“El tema Tax Free es algo que venimos trabajando en el ministerio prácticamente desde que existe, hace más de 20 años, y no solo porque otros países lo hacen, sino es un tema técnico, porque los impuestos no se exportan y el turismo es una exportación y bajo ese criterio otros países ya lo implementaron, ahora nosotros lo vamos hacer”, dijo Helguero en TV Perú.

Explicó que la norma, que en los próximos días se publicará, favorecerá para que los turistas extranjeros prolonguen más días su estadía en el Perú.

También indicó que están en conversaciones directas con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que han flexibilizado los requerimientos para que las tiendas y negocios puedan estar en el registro de Tax Free.

Precisó que los establecimientos que podrán estar bajo este mecanismo son los que pertenecen a las categorías de muy buen contribuyente, buen contribuyente y normal contribuyente .

“Eso amplía fuertemente la cantidad de negocios que se pueden acoger, para que los turistas puedan comprarles a ellos y luego en el punto de salida, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ir a un módulo y solicitar el retorno de su gasto”, apuntó.

¿Cómo se hará la devolución?

Helguero mencionó que el MEF está corriendo con el reglamento y ya está en conversaciones finales con el operador del aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP), para que los puntos de salida estén listo para realizar la gestión de recibir los comprobantes de pago y hacer la devolución física de impuesto a los turistas.

“Las conversaciones están bien avanzadas con LAP y ya me informan que tienen el local. La expectativa que tenemos es que esto será operativo en junio, pero no me extrañaría que sea un poco antes ”, afirmó.

