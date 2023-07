El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), dio a conocer que las inversiones valorizadas de las 32 concesiones bajo su supervisión, durante el primer semestre del 2023, alcanzaron los US$ 380 millones, un 39.1% más que el mismo periodo del año pasado.

Según Ositran, este movimiento se debe principalmente por los capitales de puertos que sumaron US$ 136.1 millones, y la Línea 2 del Metro de Lima y Callao que alcanzó los US$ 179.8 millones (US$ 315 en total).

A su vez, las inversiones ejecutadas por las infraestructuras de la Red Vial alcanzaron un total de US$ 36.5 millones, mientras que los aeropuertos sumaron US$ 27.7 millones, indicó.

Solo en junio, según el Reporte Mensual de Inversiones del Ositrán, se movilizaron capitales cercanos a los US$ 112.1 millones, un aumento del 58.2% respecto a junio del 2022.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao lideró las inversiones con US$ 101.8 millones, en la construcción de la nueva ruta que unirá Ate y el Callao en 45 minutos. Por otro lado, las carreteras invirtieron US$ 8 millones, destacando los capitales colocados en la obra de la Vía Evitamiento Chimbote de la Red Vial 4 (US$ 7.2 millones), la obra de la Vía Evitamiento Ollachea de la IIRSA Sur Tramo 4 (US$ 399,311) y obras accesorias de la IIRSA Norte (US$ 325,271).

Terminales Portuarios Euroandinos, concesionario del Terminal Portuario de Paita, lideró las inversiones del sector con US$ 2.1 millones, con la valorización de obras por US$ 863,979. DP World Callao (encargado del Terminal de Contenedores Zona Sur) y APM Terminals (encargado del Terminal Norte Multipropósito) dinamizaron US$ 636,343 y US$ 563,177 respectivamente.

En cuanto a los aeropuertos, alcanzaron los US$ 220,584, gracias a la inversión colocada en el Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia para el mantenimiento periódico y equipamiento de los Aeropuertos de Tumbes, Cajamarca y Trujillo.

La inversión acumulada en infraestructura de transporte realizada a través del mecanismo Asociación Pública Privada (APP) desde el inicio de la concesión a junio de 2023, sumó US$ 10,929 millones, lo que representa el 61.71% del total del compromiso de inversión de las concesionarias, que asciende a US$ 17,710 millones.

En términos de avance, la infraestructura vial representa el 89.2%, seguida por los capitales en puertos con un 58.7%, las vías férreas y el Metro con un 56.9%, y finalmente los aeropuertos con un 22.9%.