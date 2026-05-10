El Gobierno Regional de Arequipa destacó que Corío podría complementarse con otros proyectos en la región. Foto: GRA.
El Gobierno Regional de Arequipa destacó que Corío podría complementarse con otros proyectos en la región. Foto: GRA.
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Redacción Gestión
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Las muestras de interés se dieron durante el roadshow internacional “Corredor Sur del Perú”, que se desarrolló en la ciudad de Lima y que fue impulsado por el gobierno regional de Arequipa, ProInversión y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el último viernes.

El megaproyecto contempla cuatro zonas claves en 34 mil hectáreas, la zona núcleo del puerto (1,127 hectáreas), la plataforma logística - aeropuerto (467.74 hectáreas), la zona industrial - desarrollo tecnológico (2609. 96 hectáreas) y la ciudad puerto (1,192.82 hectáreas).

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El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, destacó la importancia estratégica de Corío no solo para el Perú si no para Sudamérica, debido a su privilegiado calado natural de entre 20 y 29 metros de profundidad, que permitirá el ingreso de embarcaciones de gran dimensión y fortalecerá el comercio internacional.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio Castro, sostuvo al respecto, que el Corredor Sur del Perú es uno de los seis ejes estratégicos que se impulsan a escala nacional e involucra actualmente a los puertos de Ilo, Matarani y Marcona, articulando a cinco regiones del sur del país.

Anunció, además, que en las próximas semanas se establecerá una agenda de acciones concretas para avanzar en la ejecución del Megapuerto Corío.

Por su parte, el director de Planeamiento y Estudios Económicos de la APN, Eusebio Vega Buezo, destacó que Corío permitirá fortalecer el movimiento económico con los países del Asia Pacífico, captar carga proveniente de Brasil hacia el océano Pacífico y posicionar al sistema portuario peruano en la costa del Pacífico Sur.

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