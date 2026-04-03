El Gobierno Regional de Arequipa ejecutó la primera etapa de la recuperación extrajudicial de terrenos destinados al futuro Megapuerto de las Américas Corío y su plataforma logística multimodal.

Se trata de una de las intervenciones más relevantes a nivel nacional en materia de recuperación de predios estatales, debido a la magnitud e impacto estratégico del proyecto, indicó el gobierno regional de Arequipa.

La intervención comprendió predios inscritos en las partidas registrales N.° 12021879, 12021880, 12021881, 12021882, 12002575, 12016034 y 12024543, los cuales se encuentran debidamente inscritos a nombre del Estado Peruano, detalló.

La diligencia fue encabezada por la Procuraduría Pública Regional de Arequipa, bajo la dirección del procurador Vito Agusto Retamozo Pacheco y la procuradora adjunta Amparo Begazo Burga, quienes llevaron las acciones en campo. Además, se contó con el soporte técnico y legal de la Oficina de Acondicionamiento Territorial.

"Este avance es resultado de más de seis meses de trabajo intensivo, que incluyó inspecciones de campo, análisis registral y planificación territorial estratégica. Estas labores fueron desarrolladas por el equipo encabezado por la arquitecta Luz María Torres Tejada, en coordinación con la procuradora adjunta, Amparo Begazo", anotó en un comunicado.

Se logró recuperar 6,479 hectáreas de terreno estatal, informó el Gobierno Regional de Arequipa. Foto: GRA

La intervención se realizó con el respaldo de la Policía Nacional del Perú, liderada por el Coronel PNP Adolfo César Aramburú Vidal, cuyo personal garantizó el orden y la seguridad durante toda la operación. Asimismo, participó la Brigada de Recuperaciones de la Oficina de Acondicionamiento Territorial, la cual brindó soporte técnico y legal, asegurando una ejecución eficiente, ordenada y conforme a ley, explicó.

Como resultado de esta primera etapa, se logró recuperar 6,479 hectáreas de terreno estatal.

“El Megapuerto de las Américas Corío se proyecta como una infraestructura estratégica que transformará la dinámica económica del sur del Perú. Se espera que convierta a Arequipa en un nodo logístico de alcance internacional, impulse el comercio exterior, atraiga inversiones de gran escala y genere miles de empleos”, indicó el gobierno regional de Arequipa.