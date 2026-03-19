APM Terminals opera el Muelle Norte del Puerto del Callao desde 2011, tras firmar un contrato de concesión con el Estado peruano para el diseño, construcción y operación del terminal. (Foto: difusión).
APM Terminals opera el Muelle Norte del Puerto del Callao desde 2011, tras firmar un contrato de concesión con el Estado peruano para el diseño, construcción y operación del terminal. (Foto: difusión).
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, operador portuario del , iniciará obras de ampliación y modernización en la puerta de carga general de dicho muelle, con el objetivo de reducir la y mejorar el flujo de ingreso y salida de camiones.

El proyecto contempla la ampliación de la puerta N°2 del , donde se duplicará el número de carriles de atención para camiones de carga general, pasando de ocho a 16, además de incrementar en 80% el área de ingreso. También aumentarán el número de balanzas para el control de carga, lo que permitirá agilizar el proceso de atención.

La obra en el Muelle Norte contempla duplicar de ocho a 16 los carriles de atención para camiones de carga general, con el fin de agilizar el ingreso y salida de vehículos en el puerto del Callao. (Foto: difusión).
La obra en el Muelle Norte contempla duplicar de ocho a 16 los carriles de atención para camiones de carga general, con el fin de agilizar el ingreso y salida de vehículos en el puerto del Callao. (Foto: difusión).

Acuerdo entre APM y la Sunat para ampliación

Para ejecutar las obras, la empresa demolerá el almacén actualmente utilizado por la , espacio que será destinado a la ampliación de los accesos para vehículos de carga.

Hemos firmado un convenio con la Sunat para liberar el espacio que ocupaban en el Muelle Norte y aprovecharlo para estas obras. Esta ampliación nos permitirá reducir considerablemente los tiempos de espera que vienen afectando la cadena logística del puerto, al mejorar el flujo de ingreso y salida de camiones”, señaló Fernando Fauche, director comercial de .

Las nuevas oficinas de la Sunat serán trasladadas a una zona contigua a las instalaciones del Sistema de Inspección No Intrusiva (SINI) en el mismo Muelle Norte, donde se habilitará infraestructura moderna para el desarrollo de sus funciones.

LEA TAMBIÉN: Puerto del Callao: Muelle Norte en la mira, ¿tarifas y servicios bajo revisión?

Impacto en la congestión del puerto

indicó que la ampliación forma parte de las medidas orientadas a mitigar la congestión vehicular alrededor del Puerto del Callao, problema que afecta la cadena logística y, por ende, al comercio exterior peruano.

, además de tiempos de espera que pueden alcanzar hasta 12 horas para los camiones.

La ampliación de accesos en el Muelle Norte se realizará tras un convenio entre APM Terminals Callao y la Sunat, que permitirá liberar el espacio ocupado por la entidad para ejecutar las obras. (Fotos: difusión).
La ampliación de accesos en el Muelle Norte se realizará tras un convenio entre APM Terminals Callao y la Sunat, que permitirá liberar el espacio ocupado por la entidad para ejecutar las obras. (Fotos: difusión).

APM Terminals señaló que el proyecto se ejecutará en coordinación con la Sunat y otras entidades vinculadas con la operación portuaria, con el objetivo de optimizar la infraestructura del y contribuir a mejorar la eficiencia del comercio exterior peruano.

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