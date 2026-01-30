Vista del Puerto de Balboa, administrado por CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, ubicado a la entrada del Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 12 de marzo de 2025. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP
Vista del Puerto de Balboa, administrado por CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, ubicado a la entrada del Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá, el 12 de marzo de 2025. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

APM Terminals Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk (Países Bajos), asumirá transitoriamente la operación de dos puertos en torno al Canal, después de que el Supremo declarara “inconstitucional” el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés , informó este viernes el presidente

APM Terminals Panamaha mostrado disposición para asumir, transitoriamente, la operación de ambas terminales y cuenta con la capacidad y experiencia necesaria. Esta medida se activaría únicamente desde que quede ejecutoriado el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia, hasta que se produzca una nueva concesión”, dijo Mulino en un mensaje a la Nación.

La nueva concesión “será un proceso abierto y participativo, defendiendo los intereses panameños, con la garantía de mejores recursos para nuestro país”, afirmó el jefe de Estado, que aclaró que “hasta que el fallo quede ejecutoriado se produce un período de continuidad del actual operador sin ningún cambio”.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino. (Foto ARNULFO FRANCO / AFP)
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino. (Foto ARNULFO FRANCO / AFP)

PPC maneja los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) desde 1997, y CK Hutchison acordó el traspaso de la concesión en el marco de la venta global de más de 40 puertos por cerca de US$ 23,000 millones a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense , una transacción que se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.

Hay cinco puertos en torno al Canal. El de Balboa es el segundo con mayor movimiento de contenedores, 2.67 millones en 2025, mientras que el de Cristóbal es el quinto, con 1.1 millones.

LEA TAMBIÉN: Transformación en puerto del Callao: APM Terminals invertirá US$ 550 millones en nuevo muelle

confirmó en un comunicado su disponibilidad a asumir la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal para apoyar la continuidad operativa.

Está dispuesta a asumir temporalmente la operación de ambas terminales. Esto busca mitigar los riesgos que puedan afectar los servicios esenciales para el comercio regional y global, y apoyar el hub logístico de Panamá”, indicó la compañía, que opera 60 terminales en 34 países.

También aclaró que el “ingreso para operar las terminales se hará cumpliendo todas las formalidades y el procedimiento establecido en la ley”, por lo que deberá esperar a que la decisión de la Corte Suprema sea “ejecutoriada, un plazo que no depende de la empresa”.

Esta vista aérea muestra al carguero taiwanés Yang Ming saliendo del Canal de Panamá por el lado Pacífico de la Ciudad de Panamá el 6 de octubre de 2025. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP)
Esta vista aérea muestra al carguero taiwanés Yang Ming saliendo del Canal de Panamá por el lado Pacífico de la Ciudad de Panamá el 6 de octubre de 2025. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP)

La compañía no es parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones sobre la estructura y administración futura -a corto o largo plazo- de los puertos de Balboa y Cristóbal”, explicó la firma, que subrayó que cualquier acción que tomen “estará guiada por criterios técnicos, la integridad de la cadena de suministro y el interés público”.

Bajo la premisa de una presunta injerencia china en el Canal por la presencia de CK Hutchison, el presidente estadounidense, , amenazó en 2025 con recuperar la vía acuática, construida y operada por EE.UU. en el siglo pasado, hasta su traspaso al Estado panameño hace 25 años.

Panamá siempre ha negado que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario, y ha aclarado que no está en discusión la soberanía sobre la vía, que “es y seguirá siendo panameña”, en palabras de Mulino.

TE PUEDE INTERESAR

Canal de Panamá proyecta construir y concesionar dos nuevos puertos
Pelea por canal de Panamá deja un ganador inesperado
Panamá abre nuevo capítulo en pugna China-EE.UU. por los puertos del canal
Canal de Panamá: la lucha ‘David contra Donald’ que impacta sobre el comercio mundial
Empresa de Hong Kong plantea posible inclusión de inversor de China en venta de puertos de Panamá

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.