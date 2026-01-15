La modernización del Muelle Norte del puerto del Callao operado por APM Terminals acumula hasta la fecha una inversión de US$ 700 millones, de un compromiso total de US$ 1,200 millones.

El proyecto, que busca fortalecer la competitividad del primer puerto, viene ejecutándose en la etapa 3B, cuya inversión asciende los US$ 550 millones.

De acuerdo con el cronograma establecido, las obras y la incorporación de equipos vinculados al nuevo muelle de contenedores culminarán en enero de 2028 , lo que permitirá atender a los barcos de mayor tamaño del mercado, superiores a los 20,000 TEUs.

“Concluida esta fase, continuarán las obras relacionadas con la expansión y modernización de los muelles de carga general hasta el año 2030, periodo en el que el habremos culminado la etapa 3B, superando los US$ 1,200 millones de inversión total en favor del puerto del Callao y del comercio exterior del Perú”, indicó Fernando Fauche, director comercial de APM Terminals Callao.

Para revisar el avance, recientemente el presidente de la República, José Jerí, se reunió con representantes de APM Terminals. En esta reunión también se evaluaron los proyectos estratégicos y las inversiones en curso vinculadas a esta infraestructura clave.

En el encuentro también participaron representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Ministerio del Interior (MININTER), quienes abordaron las inversiones que viene ejecutando el operador portuario en el marco de la etapa 3B. Estas estarán orientadas a ampliar la capacidad operativa del Muelle Norte y mejorar la eficiencia logística del puerto del Callao.