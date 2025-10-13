Entre los años 2020 y 2024, el puerto del Callao escaló 19 posiciones en el Índice de Rendimiento de Puertos de Contenedores, (Container Port Performance Index –CPPI) que elabora el Banco Mundial junto con S&P Global Market Intellige, al pasar del puesto 56 al 37 en ese periodo.

El CPPI, que se empezó a elaborar a raíz de la pandemia del Covid, en el año 2020, mide el desempeño operativo de los puertos en función del tiempo total que los buques permanecen en puerto frente al número de contenedores movilizados durante ese periodo.

En la quinta edición del CPPI, se analizaron más de 175,000 arribos de naves, y 247 millones de movimientos de contenedores en 403 terminales especializados, y se incorporó un análisis plurianual que permite observar cómo los puertos se adaptaron a crisis sanitarias, climáticas y geopolíticas.

Puerto de Paita el quinto en la zona

Este avance de 19 posiciones en ese ranking llevó al Callao a consolidarse como el tercer puerto más eficiente de América Latina en 2024, detrás de Posorja, en Ecuador (puesto 21) y Buenaventura, en Colombia (puesto 28), según destacó Comex Perú.

Ese gremio, que analizó los resultados del CPPI, relievó también que el puerto de Paita haya alcanzado el puesto 44, lo cual, indicó, lo ubica como uno de los terminales con mayor progreso del mundo en el periodo 2020–2024, al escalar más de 50 posiciones y situarse en el quinto lugar a nivel regional.

En contraste, observó, el puerto General San Martín, en Paracas, registra una leve mejora frente al año anterior, al pasar del puesto 187 al 175 global, lo que confirma la presencia peruana en el ranking.

Resultado de inversiónes

En conjunto, señaló, estos resultados reflejan la mejora continua del sistema portuario nacional y los efectos de un proceso sostenido de inversión en infraestructura y equipamiento en ese rubro, que supera los US$ 3,400 millones en compromisos, con una ejecución superior al 66%, según cifras de Ositrán.

El desafío para el Perú -consideró ComexPerú-, es consolidar los avances logrados y mantener la mejora continua en tiempos de mayor competencia y disrupciones globales.

“En un entorno cada vez más interconectado y exigente, los resultados de este índice muestran un progreso tangible y reafirman que la eficiencia y la resiliencia serán los pilares de la competitividad”, aseveró el gremio.

