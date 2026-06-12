Producción minera a abril creció sustentada en la actividad de tres grandes mineras. | Foto: Composición Gestión - ChatGPT.
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Elías García Olano
mailElías García Olano

La minería -que es uno de los principales motores de la economía peruana-, mantiene hasta abril un crecimiento sostenido en sus inversiones y en la producción de su principal producto de exportación, el cobre.

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