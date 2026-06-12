Sin embargo, y pese a las perspectivas de que ese metal y el oro mantendrán la tendencia de precios al alza, persiste la incertidumbre entre los expertos sobre si estamos ante un crecimiento sostenido en la minería en Perú, debido a las dificultades que afronta la actividad exploratoria.

Según data preliminar del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en el cuarto mes del 2026, la producción cuprífera habría alcanzado las 230,070 toneladas métricas finas (TMF), volumen 4.4% mayor que en igual mes del 2025.

Sustento en tres grandes minas

Con ese resultado, de enero a abril, la extracción del metal rojo sumó 918,284 TMF, un crecimiento de 3.6% respecto a igual lapso del 2025, aunque ese resultado estuvo sustentado en el aumento productivo de tres grandes firmas: Antamina (52.3%), Las Bambas (3.0%) y Antapaccay (13.1%).

Evolución de la producción cuprífera del Perú hasta abril del 2026. | Fuente Minem

Sin embargo, en el mismo periodo acumulado, la extracción retrocedió en siete de las 10 principales cupríferas: Cerro Verde (4.5%), Southern Perú (9.9%), Quellaveco (3.9%), Chinalco (7.6%), Marcobre (23.3%), Hudbay (0.6%) y El Brocal (7.3%).

Pese al buen desempeño del cobre, la producción acumulada a abril declinó en cuatro de los ocho principales minerales que exporta el Perú: el oro (4.1%), el zinc (4.6%), el plomo (8.0%) y el molibdeno (7.4%). De otro lado, creció la de plata (0.7%), hierro (2.0%), y estaño (2.6%).

Inversiones del sector al alza

Asimismo, las cifras adelantadas del Minem mostraron que, en abril último, las inversiones del sector alcanzaron los US$ 551.6 millones, un aumento de 42.9% respecto a abril 2025.

De esa forma, en el acumulado de los primeros cuatro meses del año en curso, las inversiones mineras sumaron US$ 2,051 millones, valor 43.5% superior con respecto a los US$ 1,430 millones del 2025.

En el acumulado a abril, lo que más creció fue la inversión en infraestructura, que alcanzó los US$ 563 millones, un aumento de 86.1% respecto a igual periodo del 2025, seguido de desarrollo y preparación de minas, que se elevó en 71.4%, e inversión en plantas de beneficio (24.1%).

Evolución de la inversión minera hasta abril de 2026. | Fuente: Minem

Entre las top ten compañías del sector, la que más incrementó inversiones de enero a abril fue Shogang Hierro Perú (144.8%), seguido de Minera Antapaccay (122.1%), Marcobre (109.3%), y Southern Perú (59.7%).

Exploración va en retroceso

Sin embargo, la inversión en exploración minera, que en los cuatro primeros meses del 2026 alcanzó los US$ 213.7 millones, acusó una caída acumulada de 0.7% con respecto al mismo periodo del año pasado, aun cuando había crecido en 7.5% en abril último.

Si bien de enero a abril el gasto para buscar nuevos yacimientos aumentó en siete de las 10 principales empresas, decayó en 25.3% en el resto de 159 titulares mineros (empresas de menor tamaño) dedicados a esa actividad.

Inversión en exploración minera se contrajo en mas del 25% entre pequeñas y medianas empresas mineras de enero a abril de 2026.

Vale recordar que, en todo el 2025, el gasto en exploración había alcanzado los US$ 788 millones, un aumento del 38.5% en comparación con todo el 2024 (US$ 569 millones). Con esto útlimo –la caída de 0.7% a abril- estaría acusando un retroceso.

El pico de inversiones exploratorias en Perú se alcanzó en 2012, con más de US$ 1,000 millones, en tanto que la cifra más alta de perforaciones para buscar nuevos yacimientos se logró en 2018, con 1,642 de ellas.

¿Inversión en riesgo?

Según Joe Mazumbar, analista de Exploration Insights, las proyecciones no apuntan a que el número de perforaciones exploratorias en Perú vaya a ser mayor este año que en anteriores. Por el contrario, el 2026 podrían tener registros menores que el 2025.

El experto refirió que el Perú ha pasado de recibir un promedio del 20% de las inversiones exploratorias en América Latina años atrás a un 17% actualmente, ocupando el segundo lugar después de Chile y seguido de cerca por México, Brasil y Argentina.

Dado los problemas que enfrenta el Perú para concretar inversiones, Mazumbar apuntó que la capacidad del país para seguir atrayendo un alto número de compañías mineras y de inversiones en exploración está en riesgo.

¿Por qué se frena el gasto en ese rubro?

Consultado por Gestión sobre el tema, Marcial García Schreck, socio de impuestos de EY-Perú, refirió que hoy el mayor gasto en exploración lo realizan las grandes empresas en proyectos brownfield, es decir, para buscar nuevas reservas en su misma zona de operación.

Sin embargo, advirtió que no hay muchos proyectos greenfield (iniciativas para buscar nuevos yacimientos en zonas distintas) y, de los que hay, la mayoría son desarrollados por empresas junior.

Cada vez habría menos mineras junior buscando nuevos yacimientos en Perú. | Fuente: Agnico-Eagle/ wikimedia commons

Así, refirió que, si años atrás se podía contabilizar más de 200 compañías junior realizando exploración en Perú, “ahora solo hay un puñado de ellas”. Se calcula que son cerca de 70 junior en operación.

La razón, explicó, es que los proyectos brownfield (que ejecutan grandes firmas) ofrecen menos riesgo financiero que los greenfield y la perspectiva es que estos últimos serán más difíciles de desarrollar a futuro, pues cada vez van a requerir mayor financiamiento.

A esto le sumó que se está abriendo una mayor competencia por traer capitales para esa actividad desde el mismo Estados Unidos, que va camino a una desregulación para buscar nuevas reservas que le garanticen un autosuministro de minerales.

El desafío es ampliar descubrimientos

De otro lado, Javier Aguilar, especialista senior en minería del Banco Mundial, durante su participación en la conferencia rumbo al 27 Congreso Mundial de Minería, consideró que el principal desafío para el Perú es ampliar su cartera de proyectos y de descubrimiento de nuevos yacimientos mineros.

Remarcó que para lograr ese objetivo será indispensable para nuestro país impulsar la exploración minera mediante mejores condiciones para la inversión, acceso a información geológica de calidad y un entorno competitivo que permita concretar nuevos hallazgos.

Barreras cada vez más altas

No obstante, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el tiempo que toma el desarrollo de un proyecto minero -desde el descubrimiento a la producción- ha pasado desde los seis años, registrado por 1990, a casi 28 años, en la actualidad.

A la vez, el plazo para concretar los estudios de exploración y técnicos (estudios de factibilidad), en el mismo periodo antes mencionado, se ha multiplicado por cinco, pasando de cuatro hasta 20 años.

Además, el tiempo requerido para obtener los permisos y obtener la licencia social para operar proyectos se incrementó también en cinco veces desde 1.4 hasta siete años, según el think tank.