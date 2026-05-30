Ello ocurre a pesar de que el Perú tiene casi el 12% de la totalidad de reservas de cobre que existe en el mundo en la actualidad, según se destacó durante el XVI Simposio Internacional de Minería, en Lima.

A marzo, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la extracción de ese mineral -el producto más exportado por el Perú- fue de 688,214 toneladas métricas finas (TMF), 3.3% con respecto al primer trimestre del 2025.

evolución del precio del cobre. Fuente: Scotiabank

Oro sigue tendencia declinante

Mientras el cobre aún avanza, el oro va rezagado. El metal precioso, el segundo producto con mayor valor embarcado al exterior por el Perú, acumuló un total de 24.7 millones de gramos finos (o 24.7 toneladas), una caída de 3.4% en el primer trimestre de este año.

En el 2024, la producción de oro cayó 0.7%. Al año siguiente, en 2025, se incrementó 1.2%. Ahora, empieza el 2026 con resultados “en rojo”.

Además, semanas atrás, desde Gestión habíamos advertido que los volúmenes exportados de oro en los últimos dos años eran prácticamente el doble de lo que producen las empresas formales, tendencia que se mantenía hasta el primer bimestre de este año.

Es decir, la bonanza en la cotización de ese metal precioso es más aprovechada por la minería informal y la ilegal que por la formal.

Al 26 de mayo, el precio del oro llegó a los US$ 4,602 por onza troy. Con ello, en lo que va del año, se ubica en US$ 4,786 por onza troy, muy por encima de los resultados de los a

Perspectiva para este año

Gestión consultó a la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, sobre las expectativas de ese gremio en torno a la producción esperada de cobre para este año. Aunque no se animó a dar una cifra, sí fue enfática en adelantar que esperan un mejor resultado que el alcanzado en el 2025 (2′769,794 de toneladas).

Sin embargo, Katherine Salazar, analista de Scotiabank, refirió a este diario que, para el cierre del 2026 esperan que la producción del metal rojo se mantenga prácticamente estable, muy similar a la alcanzada el 2025.

“Se prevé una producción estable ya que no se espera el inicio de nuevas operaciones cupríferas durante el año”, explicó la experta, especializada en minería del Departamento de Estudios Económicos de la citada entidad financiera.

¿Estancados por cuarto año consecutivo?

De alcanzarse la referida cifra este año (2.7 millones de toneladas), se estaría además confirmando que la explotación de cobre en Perú se ha estancada, pues se habrá mantenido prácticamente en el mismo nivel por cuatro años consecutivos.

Eso, a su vez, “consolidaría” al país en su retroceso al tercer lugar como productores mundiales, luego que fuéramos desplazados del segundo puesto por El Congo en el 2023.

En el caso del oro, Salazar refirió que su proyección es que al cierre del 2026 su extracción local registre una caída cercana al 1%, a pesar del inicio de operaciones de mina San Gabriel, que aportaría nueva producción, pues esto sería golpeado por una menor producción especialmente en zonas donde continúa el avance de la minería ilegal.

Evolucion de la producción de cobre en Perú, muestra estancamiento en últimos tres años

Proyectos no despegan

Durante su participación en el XVI Simposio de minería, el extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel Castilla, observó que, de la lista de 65 proyectos mineros por US$ 64,000 millones que reporta el Minem, se debe analizar el avance. Advierte, en esa línea, que hay casi 50 proyectos por US$ 45,000 millones que siguen en espera y solo un tercio está cerca a la fase de construcción.

En el mismo foro, la presidenta de la SNMPE, refirió que el MEF los ha convocado en varias oportunidades a mesas técnicas para ver las formas de desembalsar los cerca de 200 permisos que se requiere en promedio para cada proyecto minero, pero en los últimos dos años no se ha visto avance en esas mesas.

“Hemos propuesto reducir plazos, o que se cumplan los actuales. Planteamos el silencio [administrativo] positivo [en los trámites para sacar adelante los proyectos] y que sea el Estado el que supervise y verifique solo después de que se haya cumplido con los trámites para evitar su duplicidad”, anotó.

Remarcó que, a través de la Ventanilla Única Digital para la Minería hay oportunidad de promover estos 65 proyectos mineros que están embalsados, pero que no avanzan en por lo menos los últimos cinco años.

El riesgo que viene con el retraso

Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE) afirmó que, según un estudio de esa entidad, un proyecto de cobre en Perú tarda en promedio 40 años en ejecutarse, desde su descubrimiento hasta el inicio de su producción comercial.

Sin embargo, advirtió que resulta imposible predecir si el cobre mantendrá su valor o nivel de demanda para la segunda mitad del presente siglo, y que su elevada cotización (que llegó a su máximo en US$ 6.65 por libra este mes) es un incentivo para producir materiales sustitutos, como los nanotubos de carbono o el uso de aluminio en cableados.

El economista recordó que la historia económica en el Perú muestra ciclos limitados para el aprovechamiento de nuestras materias primas, como ocurrió en el pasado con el salitre, el guano, el caucho y la anchoveta.