Producción minería no logra ir al ritmo de los precios. Foto: Andina
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Elías García Olano
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En mayo, al día 26, el precio internacional del cobre alcanzó su máximo histórico (US$ 6.11 por libra), impulsado por su escasez a nivel global y las demandas de la transición energética. En Perú, si bien el despegue de la cotización ayuda a que su producción mantenga un ritmo creciente, no permite aún destrabar la cartera de proyectos mineros nuevos.

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