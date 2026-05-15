El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) encargada de la evaluación de estudios ambientales para proyectos del sector privado, informó que este año espera dar viabilidad a más de US$ 20,000 millones en inversiones en el Perú.

Durante su participación en el evento Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Silvia Cuba, presidenta del SENACE, afirmó que de ese monto total, más del 70% corresponde a proyectos mineros.

La funcionaria explicó que actualmente el SENACE tiene 102 estudios ambientales mineros en proceso de evaluación, incluyendo proyectos como Coroccohuayco y La Granja.

Según indicó, la prioridad de la entidad es reducir los tiempos de tramitación mediante un mayor trabajo previo con las empresas y consultoras antes de la presentación formal de los expedientes.

El reto: la baja calidad de estudios

Cuba sostuvo que uno de los principales problemas históricos en la evaluación ambiental ha sido la baja calidad de los estudios presentados, lo que obligaba a múltiples rondas de observaciones e información complementaria.

"Estamos bajando los plazos de aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA)", señala Silvia Cuba, presidenta ejecutiva del Senace.

“Hemos tenido estudios que se han aprobado en dos años y dos meses, pero que han tenido 17 informaciones complementarias. Es decir, volver a revisar 17 veces el estudio”, comentó.

En contraste, señaló que el acompañamiento técnico previo implementado por la entidad está permitiendo que algunos expedientes ingresen con apenas dos o tres observaciones, frente a las 60 o 70 observaciones que antes podían registrarse.

Implementación de IA

La presidenta del Senace también destacó que algunos Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS) ya vienen aprobándose en plazos menores a los establecidos legalmente debido a este esquema de coordinación anticipada entre el regulador, los titulares mineros y las consultoras ambientales.

Además, indicó que la entidad viene impulsando herramientas de inteligencia artificial y plataformas digitales para optimizar tanto la elaboración como la evaluación de los estudios ambientales.

Entre las medidas mencionó el uso compartido de líneas base de estudios previamente aprobados, lo que permitiría reutilizar información ambiental ya validada y reducir tiempos de levantamiento de información en campo.

“Definitivamente la inteligencia artificial y la innovación tecnológica que estamos implementando en el Senace va a permitir optimizar los tiempos en la elaboración y en la evaluación de los estudios”, afirmó.

Como ejemplo de mejora en tiempos, Cuba mencionó el caso de Cerro Verde, cuyo estudio ambiental fue aprobado en 11 meses. Según explicó, el proceso pudo concluir incluso en nueve meses de no haberse producido retrasos por parte de una entidad opinante.

Pese a la presión por acelerar inversiones, la titular del Senace aseguró que el objetivo sigue siendo mantener estándares técnicos y legitimidad social en las decisiones ambientales. “Queremos que las decisiones sean predictivas, céleres, con calidad técnica, seguridad jurídica y legitimidad social”, señaló al IIMP.

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