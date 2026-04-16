La minería no metálica empezó el 2026 con el pie izquierdo: cayó en 3.8% en el primer bimestre Foto: Andina.
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Elías García Olano
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Si bien el 98% del valor de las exportaciones mineras en el Perú se explica por sus embarques de cobre, oro, zinc y plomo y solo el 2% corresponde a la minería no metálica, el peso de esta última actividad tiene relevancia local por la provisión de insumos para diversas actividades productivas en el país.

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