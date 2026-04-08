Tal como lo había advertido Gestión días atrás, Perupetro confirmó que el Lote Z-69, ubicado en el mar frente a Piura, el tercero de mayor producción de petróleo del Perú, está -en efecto- en riesgo de quedar paralizado.

La referencia es al área de 127,000 hectáreas en alta mar frente a las costas de las provincias de Talara, Paita y Sechura que está actualmente bajo operación de Petroperú bajo sucesivos contratos temporales desde noviembre del 2023, y que el último, por seis meses, vence el 15 de mayo próximo.

Ya este diario había advertido que, según expertos y fuentes del sector, Perupetro habría enviado carta a la petrolera estatal a fin de que le presente un plan de cierre de operaciones del lote, y que no había acuerdos en el Gobierno para dar continuidad a su operación cuando concluya su contrato.

Las razones de Perupetro

Este miércoles, mediante un comunicado, Perupetro señaló que, efectivamente, ha solicitado a Petroperú, conforme al propio contrato antes mencionado, realizar el cierre seguro de sus instalaciones, y explicó las razones que le han llevado a tomar esa decisión.

En principio, la referida agencia -encargada de la suscripción de los contratos en el sector hidrocarburos- aseguró que viene adoptando acciones orientadas a garantizar la continuidad operativa del referido lote.

Perupetro señala que ha tomado acciones en busca de asegurar la continuidad operativa del Lote Z-69

En ese marco, refiere que, durante los años 2024 y 2025, se han realizado gestiones y coordinaciones para asegurar la producción y la pronta contratación de un nuevo operador mediante un proceso competitivo y transparente, considerando el vencimiento del Contrato Temporal de Licencia el 15 de mayo de 2026.

Recuerda que Petroperú es propietario de 67 plataformas, de un total de 77, las cuales constituyen activos esenciales para la operatividad del lote.

Señala que no recibió información requerida

En tal sentido, refiere que Perupetro ha actuado “con la debida diligencia y estricto cumplimiento del marco legal y contractual”, impulsando desde el 2024 las gestiones necesarias para estructurar un proceso de licitación atractivo para nuevos operadores para el Lote Z-69.

A pesar de las solicitudes presentadas desde 2024 y reiteradas de manera continua durante el 2025 hasta la fecha, indica la agencia, Petroperú no ha entregado la información indispensable sobre el tratamiento de los activos de su propiedad en el Lote Z-69 para un nuevo Contrato de Licencia.

Esta información -añade en el comunicado- también fue requerida a ProInversión, conforme a lo dispuesto en Decreto de Urgencia N° 010-2025 (dado en diciembre del 2025 para la reorganización de Petroperú).

Busca evitar contingencias ambientales

“La persistente ausencia de esta información impide completar la elaboración de las bases del proceso por convocatoria competitivo y atractivo para inversionistas interesados en operar el Lote Z-69, en consecuencia, limita de manera significativa la posibilidad de atraer inversionistas con solidez técnica y financiera”, acota Perupetro.

lote z-69, ubicado en Talara, Piura, es el tercero de mayor producción en el Perú (Foto: Andina)

Ante la imposibilidad de continuar con una contratación mediante un proceso de licitación, debido a la falta de información de los activos - condición indispensable para convocar a la licitación- y, frente al próximo vencimiento del Contrato de Licencia, Perupetro refiere que solicitó a Petroperú, conforme al propio contrato, realizar el cierre seguro de sus instalaciones para evitar contingencias ambientales y pasivos posteriores.

Como alternativa, a fin de evitar la paralización de operaciones y proteger el interés del Estado, Perupetro propuso a Petroperú y ProInversión, ampliar por 12 meses el Contrato Temporal de Licencia vigente.

Continuidad operativa en riesgo

Esta medida transitoria -añade la agencia- permitiría mantener la operación mientras se culmina un proceso transparente y competitivo que permitan impulsar el desarrollo de nuevas inversiones en dicho Lote.

Sin embargo, señala que, a la fecha, no se ha recibido una respuesta concreta ni favorable a esta propuesta, “poniendo en riesgo la continuidad operativa del Lote Z-69″.

“Sin perjuicio de lo anterior, Perupetro exhorta a Petroperú a que, de manera inmediata, entregue la información requerida para iniciar el proceso de licitación a la brevedad y cumpla con adoptar todas las acciones necesarias hasta la efectiva transferencia de las operaciones a nuevo operador”, concluyó la agencia.