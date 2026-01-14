En detalle, su subsidiaria local Olympic Perú presentó un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) correspondiente al Lote VII ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). El documento plantea la modificación de la Estación de Bombeo N° 1 Verdún mediante la incorporación de un punto de fiscalización, así como la adecuación de la actual caseta de operador, que pasará a denominarse sala de control.

Según el ITS, la implementación del punto de fiscalización es necesaria para recibir el crudo proveniente de los tanques de almacenamiento 1 y 2 de la Estación de Bombeo N° 1, y garantizar una transferencia custodiada y eficiente del hidrocarburo para su despacho a unidades cisterna.

En cuanto a la sala de control, el proyecto contempla el cambio de denominación del componente aprobado en el EIA de 2002, además de su implementación y equipamiento. Esta instalación se ubicará en la zona sur de la Estación de Bombeo N° 1 Verdún y no implicará la ampliación de infraestructura ni del área ocupada, sino únicamente su adecuación.

La sala de control, explica el ITS, permitirá centralizar las operaciones de fiscalización del crudo, facilitando el monitoreo, control, registro y transmisión de los datos asociados con el proceso de transferencia de custodia. De esta manera, se busca garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y la trazabilidad de la información generada por el punto de fiscalización.

El punto de fiscalización al que hace referencia el ITS es un sistema técnico que permite medir de manera automática y precisa el volumen de crudo que se produce y se transfiere en la estación. Su función principal es asegurar que los datos de producción sean confiables y verificables.

Olympic planea destinar más de US$ 1 millón a la implementación de un sistema de medición automática y control de crudo en Piura. Foto: Andina.

Tiempo de ejecución y monto de inversión

Olympic estima que la etapa de construcción de los componentes del referido proyecto tendrá una duración aproximada de 13 semanas. Posteriormente, la fase de operación y mantenimiento del punto de fiscalización y de la sala de control se extenderá hasta la culminación del contrato de licencia del Lote VII, prevista para el 2053.

En tanto, la etapa de abandono se ejecutará al término de la vida útil de los componentes propuestos, contemplando actividades de desconexión, desmantelamiento y restauración de las áreas intervenidas.

De acuerdo con el cronograma presentado en el ITS, los trabajos de construcción incluyen la movilización de personal y equipos, obras civiles, instalación de sistemas mecánicos, eléctricos, de instrumentación y telecomunicaciones, así como las etapas de precomisionamiento y puesta en marcha de las nuevas facilidades.

En cuanto a la inversión, la ejecución del proyecto demandaría un monto estimado de US$ 1.07 millones . Este presupuesto contempla tanto los costos directos como indirectos asociados a la ingeniería del proyecto, la gestión de permisos, la construcción de nuevas facilidades, el suministro del punto de fiscalización, así como las pruebas, el comisionamiento y la puesta en marcha de los sistemas.