La multinacional Olympic plantea modificaciones para centralizar las operaciones de fiscalización del crudo en el Lote VII de Piura. Foto: Andina.
La multinacional Olympic plantea modificaciones para centralizar las operaciones de fiscalización del crudo en el Lote VII de Piura. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

A tres años de la suscripción del contrato de licencia para la explotación del Lote VII (Talara, Piura) por un periodo de 30 años, la multinacional estadounidense Olympic continúa realizando mejoras en esta operación. En esta ocasión, la empresa se prepara para concretar nuevas inversiones de cara al 2026. ¿Qué prevé ejecutar?

TE PUEDE INTERESAR

Hidrocarburos: regalías suman US$ 995 millones, pero no logran levantar cabeza
OEFA monitorea la playa Yuyos para verificar presunta presencia de hidrocarburos
Minem: ¿Quién es Luis Enrique Jiménez, nuevo viceministro de Hidrocarburos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.