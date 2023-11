¿Qué expectativas tienen en el Lote VII?

Las oportunidades son bastante importantes. Este lote ha alcanzado una producción acumulada de 308 millones de barriles en toda su historia, con un factor de recobro del 15% (porcentaje que puede ser extraído); es decir, el petróleo original in situ es aun importante en cantidad y eso nos permitiría un desarrollo sostenible a largo plazo, para apalancar la masificación de gas en todo el norte del Perú.

¿Cuáles son los compromisos de inversión?

Estimamos una inversión de al menos US$ 120 millones durante los siete primeros años del contrato, que tiene vigencia de 30 años. Son inversiones a largo plazo para impulsar un desarrollo industrial y dinamizar la economía alrededor de Talara y sus municipios.

¿Cuántos pozos están considerados?

Estamos comprometidos con la perforación de 125 pozos de desarrollo, cinco pozos exploratorios y 70 trabajos de reacondicionamiento de pozos. Los pozos exploratorios permitirán extender la explotación, sea al hallazgo de hidrocarburos líquidos y ojalá hidrocarburos gaseosos.

En concreto, ¿qué acciones vendrán el 2024?

El primer año son estudios de ingeniería, adquisición de información y trabajos de reacondicionamientos de pozos. Es el estudio completo del yacimiento, de 19,000 hectáreas. Las actividades de exploración y desarrollo se definen dentro de los mismos estudios. Tendremos actividades el 2024 y 2025 enfocadas en intervenciones y workover (mejoras o reparaciones) en pozos. A fines de 2025 vamos a iniciar labores de inversión en desarrollo y exploración.

¿Qué es lo inmediato?

La primera fase de la toma de control de una concesión de otro operador es mantener como mínimo su producción, recuperar las pérdidas, y entender de la mejor manera cómo funciona operativamente el campo y yacimiento para poder maximizarlo hacia adelante.

Más allá del petróleo: foco en gas

¿Qué condiciones les resultaron atractivas en el Lote VII?

La cuenca de Talara ha probado su productividad a lo largo de sus casi 100 años de historia de producción, aún hay bastantes oportunidades con el desarrollo tecnológico y la mejor ingeniería posible.

Hasta el momento, ¿el lote ha entregado solo petróleo o también gas?

Básicamente es un yacimiento de petróleo, pero tiene asociadas algunas arenas de las formaciones productoras que tienen potencial de gas. Eso nos ha llamado altamente la atención porque está vinculado al desarrollo que pretendemos en conjunto con Lote XIII, que es la masificación de gas.

Así, ¿la exploración en el Lote VII también apuntará al gas?

Así es. Tenemos altas expectativas de encontrar gas, y lo que podamos hallar de petróleo nos permitirá apalancar el desarrollo de gas.

En petróleo, ¿cuál es el potencial en este lote?

Hoy la producción es de 950 barriles diarios. Los campos de petróleo están muy vinculados a un factor de declinación, todos los días se produce algo menos. Nuestro objetivo es mantener esa producción y evitar la declinación al máximo posible, entregando no solo estos 1,000 barriles promedio día sino también maximizar la producción en los pozos que existen en los próximos meses y años.

Jorge Henao, gerente general de Olympic Perú INC.

La operación del Lote XIII

¿Cómo viene la operación del Lote XIII?

En exploración ya son 25 años, pero en fase productiva el lote está en operación desde hace 15 años. Hemos tenido tasas de crecimiento de producción de gas del orden del 30% en últimos dos años en términos anuales y eso nos permite estimular aún más la masificación del gas, a través del concesionario de distribución.

¿Cuál es la producción actual de gas?

Son 32 millones de pies cúbicos por día en promedio. Somos el principal productor de combustible para nueva refinería de Talara, también a gran parte del sector industrial alrededor en Paita y Piura. Hoy ya se benefician 13,000 familias en Piura mediante el concesionario de distribución. Este beneficio es indispensable para incrementar la calidad de vida en el norte de país, y lo mismo debería seguir haciéndose en centro y sur.

¿Han realizado inversiones en gas en este lote?

Este año perforamos dos pozos de desarrollo, que han sido incorporados a la corriente de distribución de ventas y nos han permitido traer información adicional para continuar con el desarrollo del Lote XIII.

Así, ¿la producción de gas en este lote también crecería 30% el 2023?

Sí, y estimamos un crecimiento adicional igualmente para el 2024, en función también del consumo y la demanda, que esperamos siga creciendo porque tiene muy bajas emisiones con respecto al diésel y el carbón. En el parte doméstica, la demanda está vinculada al crecimiento de la concesión de distribución, tendido de nuevas redes, a tener una tarifa nivelada de consumo de gas para los usuarios, y a los sectores industriales.

¿Hay nuevas inversiones para el Lote XIII?

Vamos a desarrollar un proyecto sísmico con adquisición 3D para dimensionar de mejor manera los yacimientos y avanzar aún más en la perforación de nuevos pozos. Para el 2024, prevemos la perforación de dos pozos de desarrollo, un pozo exploratorio y la adquisición sísmica 3D, enfocada en gas. Hablamos de alrededor de US$ 20 millones. Creemos que la industria puede tener ese apetito por gas en los siguientes años, tenemos el potencial de seguir aumentado nuestra producción.

En los últimos 15 años, también hemos generado regalías por US$ 430 millones, además de impuestos, una inversión directa de US$ 500 millones y transferencia a comunidades por US$ 45 millones.

La producción petrolera en el Lote XIII

¿Cómo viene la producción petrolera en el Lote XIII?

La vemos como una fuente que nos permite desarrollar el sector industrial mediante la entrega de energía eléctrica o de gas. Seguimos invirtiendo en la sección de petróleo para tener una producción continua.

¿A cuánto llega la producción este año?

Estamos con un promedio de 1,500 barriles al día en promedio. Esto es dinámico, seguimos haciendo inversiones. Este año hemos hecho inversiones de US$ 15 millones en perforación de pozos e infraestructura, nos ha permitido incrementar y reducir la declinación del campo. Sujeto a la valoración de cada inversión, las seguiremos sobrellevando en la medida que podamos ver que son económicamente viables.

Para el 2024, ¿hay inversiones en la sección de petróleo del Lote XIII?

Vamos a enfocar nuestros esfuerzos más en el Lote VII y la sección de gas, así que en la sección de petróleo esperamos una inversión inferior pero apuntando a mantener la producción. Son capitales más de sostenimiento.

FICHA BIOGRÁFICA:

Nombre y apellido: Jorge Henao Zambrano

Cargo: gerente general de Olympic Perú

Edad: 48 años

Nacionalidad: colombiano

Profesión: ingeniero de petróleos

Trayectoria: 25 años de experiencia en el sector de hidrocarburos y especialista en gerencia de Proyectos y Finanzas

