OIG Perú plantea ajustes en la configuración de pozos e infraestructura dentro del Lote X, en la provincia de Talara, como parte de su plan de desarrollo del campo. Foto: Andina.
OIG Perú plantea ajustes en la configuración de pozos e infraestructura dentro del Lote X, en la provincia de Talara, como parte de su plan de desarrollo del campo. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

En mayo de 2024, OIG Perú asumió la operación del Lote X (Piura) y proyecta una serie de ajustes técnicos orientados al desarrollo de este campo petrolero. La empresa forma parte de Offshore International Group (OIG), matriz también de Savia Perú, que fue adquirida en su totalidad hace cinco años por el fondo De Jong Capital LLC, actual controlador de la corporación y de sus filiales en el país. ¿Cuáles son los planes previstos para el Lote X?

TE PUEDE INTERESAR

Trump amenaza con aranceles a países que venden petróleo a Cuba
Cuba “está a punto de caer” al no recibir petróleo de Venezuela, según Trump
Venezuela recibe US$ 300 millones por venta de petróleo tras acuerdo con EE.UU.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.