OIG Perú presentó un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), proponiendo múltiples adecuaciones operativas en el yacimiento Coyonitas, dentro del Lote X, en la provincia de Talara.

El eje central del ITS es la reubicación de 53 pozos de desarrollo —52 ya contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) y uno previamente aprobado mediante otro ITS— junto con sus plataformas, líneas de flujo y vías de acceso . El documento también considera la reubicación de una poza de detritos, la ampliación de seis manifolds (sistemas de tuberías y válvulas) de campo, la incorporación de líneas eléctricas para alimentar unidades de bombeo, la habilitación de un depósito de material excedente (DME) y adecuaciones en la batería (instalaciones y equipos) de producción CA-20.

Según el informe, los cambios planteados en la ubicación de los pozos responden a la actualización de los modelos geológicos y de reservorios del Lote X, lo que ha permitido identificar zonas con mejores condiciones y menor riesgo para la perforación. La empresa sostiene que estas modificaciones permitirán optimizar el desarrollo del campo y cumplir con los compromisos asumidos con Perupetro en el contrato de licencia firmado en 2024.

El proyecto de OIG Perú contempla la reubicación de 53 pozos de desarrollo, junto con cambios en plataformas, líneas de flujo y accesos. Foto: Andina.

Las principales modificaciones planteadas por OIG

Como parte de la propuesta de OIG Perú, el área total de plataformas se incrementaría de 26.03 a 35.52 hectáreas. Asimismo, se modificaría el trazado de las líneas de flujo que conectarán los pozos con los manifolds de campo y estos con la batería CA-20, alcanzando una longitud total estimada de 70.968 metros. En paralelo, la red de vías de acceso pasará de 13.578 a 16.812 metros para los pozos, a lo que se suman accesos adicionales hacia los manifolds.

El ITS incluye además mejoras en las facilidades de producción de la batería CA-20, donde se instalarán cuatro separadores y cuatro medidores de prueba, así como adecuaciones en el manifold para integrar las nuevas líneas de producción. A esa modificación se añade la ampliación de líneas eléctricas de media y baja tensión para el funcionamiento de los sistemas de bombeo.

Otro componente relevante es la reubicación de una poza de detritos para la disposición de ripios de perforación, que tendrá un área de 18,664 m2. La nueva ubicación estará más próxima a las futuras zonas de perforación en Coyonitas, con el objetivo de mejorar la logística operativa. Asimismo, se proyecta la construcción de un depósito de material excedente de aproximadamente 1.22 hectáreas.

De acuerdo con el documento, todas estas intervenciones se desarrollarían dentro del área ya evaluada ambientalmente y no se superponen con Áreas Naturales Protegidas, zonas de amortiguamiento, centros poblados ni áreas agrícolas.

El plan de OIG Perú incluye mejoras en la batería de producción CA-20, ampliación de manifolds y nuevas líneas eléctricas para unidades de bombeo. Foto: Andina.

Inversión y plazos

El ITS también detalla el cronograma y el presupuesto estimado para las mejoras planteadas por OIG Perú en el Lote X. La fase de construcción de los nuevos componentes tendrá una duración aproximada de 24 días, periodo que comprende la movilización de personal, materiales y equipos, la habilitación de accesos y plataformas, y la perforación, así como la fase de completar los pozos e instalación de líneas de flujo. La etapa de abandono de los componentes intervenidos se calcula en alrededor de siete días.

El horizonte del proyecto se extiende hasta el fin del contrato de licencia del Lote X, previsto para el 20 de mayo de 2054, e incluye las fases de construcción, operación, mantenimiento y abandono. El cronograma señala que, durante el primer año de actividades, se cumplirá con el compromiso contractual de perforar 15 pozos, aunque no de manera simultánea, pues dependerá de los resultados obtenidos en los primeros trabajos.

En términos de inversión, la ejecución de las modificaciones demandaría aproximadamente US$ 12.35 millones . De ese total, unos US$ 6.34 millones se destinarán a la etapa de construcción; US$ 4.43 millones a la operación y mantenimiento entre 2026 y 2054; y US$ 1.58 millones a las labores de abandono al cierre del proyecto.