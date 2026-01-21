La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el ingreso de 300 millones de dólares al país producto de la venta del petróleo, días después de que estados Unidos anunciara un acuerdo de venta de crudo del país sudamericano por 500 millones de dólares.

“De los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones”, afirmó Rodríguez durante una visita a una base de comunas en Caracas.

La mandataria indicó que estos ingresos se destinarán a “cubrir y financiar” el ingreso de los trabajadores, así como “protegerlo de la inflación” y del “impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”.

La moneda legal de Venezuela es el bolívar, pero el dólar estadounidense y en ocasiones el euro, se utilizan como referencia para fijar precios de bienes y servicios.

El tipo de cambio oficial lo fija el Banco Central de Venezuela (BCV). Sin embargo, existe un mercado paralelo con un valor superior, lo que ha causado una brecha entre los tipos de cambio, por lo que los productos pueden tener distintos precios de acuerdo con la moneda que se use para la compra.

Cabe recordar que la semana pasada, Rodríguez explicó que estos ingresos de la venta de crudo serán “utilizados y empleados” a través del mercado cambiario, en la banca nacional y del BCV, “para consolidar y estabilizar el mercado”.

Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó un acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, valorado en 500 millones de dólares, por el cual Estados Unidos comercializará hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos a Venezuela.

Leavitt afirmó entonces que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha cumplido con “todas las exigencias y solicitudes” de la Administración de Donald Trump.

Elaborado con información de EFE.