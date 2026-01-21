Fotografía de archivo que muestra el bombeo de petróleo en Venezuela. Foto: EFE/ Henry Chirinos
Fotografía de archivo que muestra el bombeo de petróleo en Venezuela. Foto: EFE/ Henry Chirinos
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

días después de que estados Unidos anunciara un acuerdo de venta de crudo del país sudamericano por 500 millones de dólares.

“De los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones”, afirmó Rodríguez durante una visita a una base de comunas en Caracas.

y del “impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”.

LEA TAMBIÉN: Machado espera ser presidenta de Venezuela “cuando llegue el momento adecuado”

La moneda legal de Venezuela es el bolívar, pero el dólar estadounidense y en ocasiones el euro, se utilizan como referencia para fijar precios de bienes y servicios.

El tipo de cambio oficial lo fija el Banco Central de Venezuela (BCV). Sin embargo, existe un mercado paralelo con un valor superior, lo que ha causado una brecha entre los tipos de cambio, por lo que los productos pueden tener distintos precios de acuerdo con la moneda que se use para la compra.

LEA TAMBIÉN: “No tenemos miedo” de enfrentar diplomáticamente a EE.UU., dice presidenta interina de Venezuela

Cabe recordar que la semana pasada, Rodríguez explicó que estos ingresos de la venta de crudo serán “utilizados y empleados” a través del mercado cambiario, en la banca nacional y del BCV, “para consolidar y estabilizar el mercado”.

Asimismo, por el cual Estados Unidos comercializará hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos a Venezuela.

LEA TAMBIÉN: Venezuela excarcela a periodistas y a estadounidenses bajo presiones de Trump

Leavitt afirmó entonces que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha cumplido con “todas las exigencias y solicitudes” de la Administración de Donald Trump.

Elaborado con información de EFE.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la presentación del informe anual de gestión, en Caracas, el 15 de enero de 2026. (Ronald Peña R. / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la presentación del informe anual de gestión, en Caracas, el 15 de enero de 2026. (Ronald Peña R. / EFE)

TE PUEDE INTERESAR

Amazon sobre aranceles de Donald Trump: “Ya se reflejan en algunos precios”
EE.UU. detiene nuevo petrolero en el Caribe vinculado a Venezuela
Habrá “consecuencias”: EE.UU. advierte a Europa que no use su “bazuca comercial”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.