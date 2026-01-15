La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este jueves no tener miedo a enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos, que bombardeó el país hace casi dos semanas y depuso a Nicolás Maduro.

“Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (...). No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde”, dijo Delcy Rodríguez en el mensaje anual presidencial ante el Parlamento, en el que ocupó el lugar de Maduro.

“Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada”, añadió.

La presidenta encargada de Venezuela también acusó a Estados Unidos de cercar las posibilidades del país suramericano de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras un “bloqueo naval” previo a la captura de Maduro el 3 de enero.

En la redición de la memoria y cuenta en nombre de Maduro, Rodríguez aseguró que hay un plan para este nuevo año, pese al “bloqueo naval” que, aseguró, ha buscado cercar las posibilidades de Venezuela de exportar en “relaciones libres, comerciales con el mundo” su crudo.

Elaborado con información de AFP y EFE