Venezuela's interim President Delcy Rodriguez (C) waves next to her brother, President of the National Assembly Jorge Rodriguez (L), and Minister of the Popular Power for Interior Diosdado Cabello, as she arrives to a presidential address to Parliament at the National Assembly in Caracas on January 15, 2026. US President Donald Trump is scheduled to meet Thursday with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado, whose pro-democracy movement he has sidelined since toppling her country's leader, and whose Nobel Peace Prize he openly envies. (Photo by Federico PARRA / AFP)
La presidenta encargada de Venezuela, , dijo este jueves no tener miedo a enfrentar diplomáticamente a , que bombardeó el país hace casi dos semanas y depuso a Nicolás Maduro.

Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (...). No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde”, dijo Delcy Rodríguez en el mensaje anual presidencial ante el Parlamento, en el que ocupó el lugar de Maduro.

Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada”, añadió.

La presidenta encargada de Venezuela también acusó a Estados Unidos de cercar las posibilidades del país suramericano de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras un “bloqueo naval” previo a la captura de Maduro el 3 de enero.

En la redición de la memoria y cuenta en nombre de Maduro, Rodríguez aseguró que hay un plan para este nuevo año, pese al “bloqueo naval” que, aseguró, ha buscado cercar las posibilidades de Venezuela de exportar en “relaciones libres, comerciales con el mundo” su crudo.

