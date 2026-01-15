La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y , María Corina Machado, concluyó este jueves tras más de dos horas de encuentro.

Trump y Machado compartieron un almuerzo a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, y posteriormente la dirigente opositora se trasladó al Congreso de Estados Unidos, donde sostendrá una reunión con senadores.

A la salida de la Casa Blanca, declaró brevemente a la prensa que la reunión fue “muy bien, pero no reveló si entregó la medalla del Nobel a Trump, como se ha especulado.

LEA TAMBIÉN: Machado y González Urrutia cuestionan liberaciones anunciadas por el régimen venezolano

La líder opositora saludó a algunos venezolanos que estaban concentrados frente a la residencia presidencial antes de abordar un vehículo de camino al Congreso.

La líder opositora tiene previsto dar una rueda de prensa a las 16.00 hora local (21.00 GMT) en las escaleras del Capitolio tras el encuentro con senadores republicanos y demócratas.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus simpatizantes frente a la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus simpatizantes frente a la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)

El encuentro es el primero entre Trump y la opositora y se produce menos de dos semanas después de que EE.UU. detuviera al presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación sorpresa en Venezuela, en la que también fue capturada su esposa, Cilia Flores, y ambos fueron trasladados posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

LEA TAMBIÉN: Machado desea compartir su Nobel de la Paz con Trump, que la culpa de un “pecado imperdonable”

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no “tiene los apoyos” necesarios dentro del país.

En su lugar, han apostado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington.

TE PUEDE INTERESAR

Donald Trump y María Corina Machado almorzarán este jueves en la Casa Blanca
Sale Maduro, entra Trump
Trump afirma que Estados Unidos “no necesita” productos fabricados en México ni en Canadá
Gobierno de Venezuela anuncia la liberación de 116 presos políticos tras captura de Maduro

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.