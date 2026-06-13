El Ministerio de Energía y Minas (Minem) adoptó una medida excepcional para facilitar la gestión de combustibles en el país en medio de dificultades registradas en la cadena de suministro. La disposición permitirá que productores y distribuidores mayoristas operen temporalmente sin cumplir las exigencias habituales de almacenamiento. ¿Qué motivó esta decisión?

La medida fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.° 093-2026-MINEM/DGH y estará vigente a nivel nacional hasta el 30 de junio. Según el sector, el objetivo es preservar la disponibilidad de combustibles para las actividades económicas y de transporte.

De acuerdo con el ministerio, la decisión responde a una concentración crítica de existencias en terminales y plantas de abastecimiento, situación que ha complicado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente.

El Minem atribuyó la flexibilización a dificultades logísticas, cierres de puertos y restricciones operativas en la Refinería de Talara. (Foto: Andina)

¿Cuáles son los productos incluidos en la excepción?

La disposición comprende las gasolinas y gasoholes Premium y Regular, así como el combustible Turbo A1 y el diésel B5.

Con ello, las empresas alcanzadas por la medida podrán administrar temporalmente sus existencias bajo condiciones más flexibles mientras se normalizan las operaciones logísticas.

El Minem precisó que la excepción podrá concluir antes del plazo previsto si desaparecen las condiciones que motivaron su adopción.

¿Qué originó la decisión del Minem?

Según explicó la cartera, el abastecimiento se ha visto afectado por el cierre prolongado de puertos debido a condiciones climatológicas adversas, así como por restricciones operativas en la Refinería de Talara.

A ello se suman retrasos en la descarga y traslado de combustibles, factores que han generado demoras en las transferencias por cabotaje.

Las empresas tendrán un plazo adicional para adecuarse nuevamente a las obligaciones de inventarios mínimos una vez concluida la excepción temporal. | Foto: César Campos/@photo.gec

La Dirección General de Hidrocarburos señaló que este escenario ha dificultado que las empresas mantengan los niveles de almacenamiento exigidos por la regulación.

¿Cuál es el plazo para volver a la normalidad?

Una vez concluida la medida, los productores y distribuidores mayoristas tendrán hasta 15 días calendario para adecuarse nuevamente a las obligaciones previstas en la normativa sectorial.

Asimismo, Osinergmin fue informado de la disposición para adoptar las acciones correspondientes dentro de sus competencias.

Según el Minem, la flexibilización busca responder a una coyuntura temporal mientras se restablecen las condiciones operativas que afectan actualmente al mercado.