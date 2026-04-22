Una importante aerolínea internacional decidió cancelar todos sus vuelos de verano desde Los Ángeles debido al fuerte aumento en el precio del combustible para aviones. Esta medida afecta directamente a quienes tenían planes de viajar desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) durante la temporada alta.

Norse Atlantic Airlines confirmó que eliminó toda su programación de verano desde ese aeropuerto, explicando que la decisión se debe al complejo escenario global que ha disparado los costos operativos en la industria aérea.

“Esta cancelación se debe a la inesperada crisis global del combustible y, lamentablemente —con gran pesar— tuvimos que cancelar nuestras queridas rutas desde LAX por el alto riesgo asociado a los costos del combustible. Esto permitirá proteger un futuro sostenible y nuestra capacidad de seguir siendo un servicio confiable para nuestros pasajeros este verano”, indicó la aerolínea en un comunicado enviado a People.

El impacto de la crisis también alcanzó a otras compañías como KLM, que eliminó más de 150 vuelos en Europa. (Foto referencial: SAUL LOEB / AFP)

Asimismo, la compañía ofreció disculpas a los pasajeros afectados por los cambios en sus itinerarios y aseguró que intentará ayudarlos en lo posible.

“Lamentamos sinceramente los inconvenientes y pedimos disculpas a los pasajeros cuyos planes de viaje se han visto afectados. Asistiremos a los pasajeros afectados de la mejor manera posible”, agregó la aerolínea.

El impacto del encarecimiento del combustible no se limita a esta aerolínea.

La compañía neerlandesa KLM también canceló más de 150 vuelos en Europa recientemente, señalando que ya no son financieramente viables bajo las condiciones actuales.

En Estados Unidos, varias aerolíneas aumentaron tarifas y ajustado operaciones por el encarecimiento del combustible. (Foto referencial: Freepik)

En Estados Unidos, varias aerolíneas importantes también tomaron medidas similares. Empresas como American, United, Delta, JetBlue y Southwest aumentaron las tarifas por equipaje facturado, destacando el incremento del precio del combustible en medio del conflicto con Irán.

Según un informe de The New York Times, el precio del combustible para aviones en marzo fue un 50% más alto que antes del inicio del conflicto.

“La realidad es que los precios del combustible para aviones se han más que duplicado en las últimas tres semanas”, afirmó el CEO de United, Scott Kirby, en un mensaje interno obtenido por Fox 13.

“Si los precios se mantienen en este nivel, significaría un gasto adicional de 11 mil millones de dólares al año solo en combustible. Para ponerlo en perspectiva, en el mejor año de United ganamos menos de 5 mil millones”, agregó.