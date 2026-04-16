En Estados Unidos, el salario mínimo sigue siendo un tema que genera debate, especialmente en ciudades como Los Ángeles, donde el peso del alquiler, la gasolina, los alimentos y hasta un café diario se siente cada vez más en el bolsillo. Para miles de trabajadores latinos que impulsan la rutina de la ciudad, desde restaurantes de East L.A. hasta hoteles en Hollywood, Koreatown o las zonas cercanas al LAX, cualquier cambio en esta cifra tiene un impacto directo en su ingreso y en la economía del hogar. Por eso, el aumento confirmado para 2026 vuelve a colocar a este lugar en el centro de la conversación laboral, en medio de un costo de vida que sigue presionando sin pausa.

¿DE CUÁNTO ES EL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO EN 2026?

A partir del 1 de julio de 2026, el salario mínimo en la ciudad de Los Ángeles tendrá un nuevo ajuste oficial:

Concepto Monto Salario anterior US$17.87 por hora Nuevo salario mínimo US$18.42 por hora Incremento total US$0.55 por hora

Este ajuste no se aplica al azar. Está vinculado al Índice de Precios al Consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos, conocido como CPI-W, que sirve como referencia para medir el costo de vida y evitar que el dinero pierda poder adquisitivo frente a la inflación.

Los Ángeles es una de esas ciudades que no para y que su costo de vida es muy elevado (Foto: AFP)

¿DESDE CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

El aumento ya tiene fecha confirmada y comenzará a regir el 1 de julio de 2026. Esto significa que:

Será obligatorio dentro de los límites de la ciudad de Los Ángeles.

Aplica a trabajadores que realicen al menos 2 horas de trabajo por semana en la ciudad.

No depende del calendario estatal de California, que suele hacer sus propios ajustes en enero.

En otras palabras, si trabajas en Los Ángeles —aunque sea pocas horas a la semana— el nuevo mínimo ya entra en juego desde mediados de año.

UN CASO APARTE: TRABAJADORES DE HOTELES

Ahora bien, el sector hotelero tiene una regla distinta y mucho más favorable para los empleados. Aquí entra en vigor la Citywide Hotel Worker Minimum Wage Ordinance, una norma específica para trabajadores de hoteles en la ciudad.

Para el periodo del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027, las condiciones serán las siguientes:

Concepto Monto Salario base US$25.00 por hora Beneficio de salud US$8.15 por hora

Este esquema aplica a:

Hoteles con 60 o más habitaciones en toda la ciudad.

Hoteles con 50 o más habitaciones dentro de la zona cercana al aeropuerto.

El aumento no sorprende si se toma en cuenta el contexto de Los Ángeles, una ciudad que vive del turismo, los eventos masivos y la actividad hotelera. Además, con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 cada vez más cerca, la ciudad se está preparando para una demanda mucho mayor en hospedaje, transporte y servicios.

¿POR QUÉ EL AUMENTO ES TAN IMPORTANTE?

Más allá del número, este ajuste confirma una realidad que miles de familias ya conocen: vivir en Los Ángeles sale caro. Y aunque US$0.55 por hora puede parecer poco en papel, para alguien que trabaja tiempo completo representa un ingreso adicional que puede ayudar a cubrir la renta, la compra del supermercado o el tanque de gasolina.

En contexto, este cambio también deja tres lecturas claras:

Los Ángeles sigue entre las ciudades con salario mínimo más alto de Estados Unidos.

Las autoridades locales están tomando decisiones propias para responder al costo de vida.

Sectores como el turismo y la hotelería siguen bajo una atención especial por su peso en la economía angelina.