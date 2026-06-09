Hasta ahora no surgen alternativas de largo plazo desde el Gobierno para evitar nuevo desabastecimiento de gas como el ocurrido en marzo. (Imagen: Andina)
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Elías García Olano
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Han pasado tres meses desde que el país enfrentó una de sus mayores crisis en el abastecimiento de gas y combustibles -derivada de la rotura del gasoducto de TGP-, pero a la fecha, no han surgido alternativas desde ninguna entidad del sector público para asegurar el abastecimiento de derivados, particularmente del Gas Licuado de Petróleo (GLP), el más consumido en el Perú y uno de los más afectados.

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