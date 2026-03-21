La crisis energética del gas natural, a pesar de arreglarse el ducto de TGP en Camisea, continúa afectando al bolsillo de las familias peruanas, dado que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) aún sigue por encima de su precio habitual.

A través de un comunicado, el Consorcio Camisea aclaró que no han aumentado los precios del despacho de gas natural en su planta de Pisco.

A diferencia del gas natural, el valor del GLP se afecta porque Perú lo importa, y su cotización está sujeta al mercado internacional e impacto de la cadena de comercialización.

Enfatizaron que, en el caso del GLP, el 76% del precio final lo constituye la cadena de comercialización. Es decir, el transportista mayorista, el envasador y el distribuidor —junto al IGV, el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y las regalías—.

“Cualquier variación en el precio final al consumidor responde a factores asociados al resto de la cadena de comercialización”, acotaron.

Según el Consorcio Camisea, el precio del GLP se ve afectado porque el Perú lo importa y está sujeto a la cotización del mercado internacional así como del impacto de la cadena de comercialización. Foto: Camisea

¿Cuánto cuesta el GLP envasado y a granel?

De acuerdo con la plataforma Facilito del Osinergmin, el precio del GLP envasado —es decir, el balón de 10 kg que se emplea mayormente en domicilios— oscila entre S/ 34 y S/ 45 en distritos como San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Villa el Salvador, Los Olivos, Santa Anita, etc.

Sin embargo, en La Victoria, San Martín de Porres y Surco, el balón de gas puede pasar los S/ 46 y trepar hasta S/ 95.