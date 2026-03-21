Consorcio Camisea instó a la población a revisar la app Facilito, del Osinergmin, para encontrar los precios más cómodos. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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La crisis energética del gas natural, a pesar de arreglarse el ducto de TGP en Camisea,

A través de un comunicado, el Consorcio Camisea aclaró que no han aumentado los precios del despacho de gas natural en su planta de Pisco.

A diferencia del gas natural, el valor del GLP se afecta porque Perú lo importa, y su cotización está sujeta al mercado internacional e impacto de la cadena de comercialización.

Enfatizaron que, . Es decir, el transportista mayorista, el envasador y el distribuidor —junto al IGV, el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y las regalías—.

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“Cualquier variación en el precio final al consumidor responde a factores asociados al resto de la cadena de comercialización”, acotaron.

Según el Consorcio Camisea, el precio del GLP se ve afectado porque el Perú lo importa y está sujeto a la cotización del mercado internacional así como del impacto de la cadena de comercialización. Foto: Camisea
Según el Consorcio Camisea, el precio del GLP se ve afectado porque el Perú lo importa y está sujeto a la cotización del mercado internacional así como del impacto de la cadena de comercialización. Foto: Camisea

¿Cuánto cuesta el GLP envasado y a granel?

De acuerdo con la plataforma Facilito del Osinergmin, el precio del GLP envasado —es decir, el balón de 10 kg que se emplea mayormente en domicilios— oscila entre S/ 34 y S/ 45 en distritos como San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Villa el Salvador, Los Olivos, Santa Anita, etc.

Sin embargo, en La Victoria, San Martín de Porres y Surco, el balón de gas puede pasar los S/ 46 y trepar hasta S/ 95.

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Mientras que el GLP a granel varía entre S/ 8,47 el galón, hasta S/ 15,99, dependiendo del distrito donde se encuentre la estación de servicio.

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