El restablecimiento pleno del suministro de GLP podría tomar hasta un mes, según expertos. | Foto: Andina
El restablecimiento pleno del suministro de GLP podría tomar hasta un mes, según expertos. | Foto: Andina
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Elías García Olano
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A pesar de que este fin de semana se logró retomar el abastecimiento de gas natural para Lima, Callao e Ica, transcurridas las dos semanas que duró la reparación del Gasoducto de Camisea, el restablecimiento en el suministro pleno de GLP –que también se vio afectado por la rotura de esa tubería- podría tomar aún más tiempo.

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