Como se recuerda, luego de la paralización del transporte de gas natural el 1 de este mes, Pluspetrol anunció la suspensión en la producción de gas licuado de petróleo (GLP) en su planta de Pisco (Ica), dado que se dejó de transportar no sólo gas natural, sino líquidos de gas natural, que es el insumo para la producción local de GLP.

Al respecto, expertos señalaron a Gestión que, extraoficialmente, se sabe que Pluspetrol ya reanudó la producción de GLP, pero que, pese a ello, el problema en su suministro aún persiste.

Desfase en la cadena logística

Según un comunicado de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), la normalización completa del abastecimiento para los consumidores de ese GLP no será inmediata, pues los 14 días en que se dejó de producir generó un desfase en la cadena logística que lleva ese combustible a los usuarios.

Según información extraoficial, Pluspetrol habría retomado la producción de GLP en su planta en Pisco

Refirió que la estabilización del sistema logístico y operativo requerirá aún de algunas semanas adicionales según proyecciones técnicas actuales, plazo que estará sujeto a los ciclos de abastecimiento internos como a la llegada de nuevos embarques de importación que refuercen los inventarios nacionales.

Según Ricardo Villavicencio, director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la sobredemanda de GLP que ocasionaron los costos logísticos y los precios de los combustibles que subieron por la escasez deberían normalizarse en esta semana.

Ante los problemas que afronta el mercado, la SPGL solicitó al Gobierno que se mantengan las medidas adoptadas por el Ejecutivo, a fin de facilitar la reposición de inventarios críticos y evitar presiones innecesarias en la cadena de distribución y los precios al usuario final.

Sobre esto último, según la página web El Facilito, de Osinergmin, los precios del GLP envasado en Lima (para un balón de 10 kilos) alcanzaban hasta los S/ 95 en Lima, en tanto, según usuarios, el precio del GLP de uso vehicular se mantenía aún a más del doble: hasta los S/ 15 por galón, desde los S/ 6 en promedio por galón antes de la crisis.

Vale recordar que, en Lima y Callao, el gas natural llega a cerca de dos millones de usuarios, tanto residenciales como comerciales, y 350,000 vehículos, pero la demanda de GLP es mucho mayor: es usado por cerca de ocho millones de hogares a nivel nacional (en su mayoría en la capital) y cerca de 700,000 vehículos.

El suministro de gas en camiones cisternas se habría complicado también por caida en producción de GLP de Petroperú, según expertos

Niveles de producción afectados

En este contexto, el exviceministro de Energía, Arturo Vásquez Cordano, en diálogo con Gestión, dijo tener información que Pluspetrol –al haberse restablecido el transporte de líquidos de gas natural- ya ha retomado la producción de GLP, pero que solo habría podido descargar un 35% de la carga de ese combustible, mediante camiones cisterna de Pisco a Lima.

El resto de ese producto –que debía llegar por buques a la capital- no lo ha podido descargar debido a los oleajes anómalos, apuntó.

Como se ha reportado, el transporte marítimo, incluido el de GLP, se ha vist afectado en los últimos días por la ocurrencia de oleajes anómalos, pues hasta este domingo se contabilizaban hasta 102 puertos cerrados por ese factor.

Erick García, ex director general de hidrocarburos del Minem, plantea que Gobierno de incentivos para la inversión en almacenaje de GLP en la capital

El otro problema, anotó Vásquez, es que Petroperú, que debía estar produciendo 6,000 barriles diarios de GLP, sólo está produciendo cerca de 2,000 barriles por día, por lo cual regiones del norte que usualmente se abastecían a través de la refinería Talara han tenido que llevar sus camiones cisterna hasta Pisco, complicando la logística.

Por estas razones, para el experto, el restablecimiento pleno en la cadena logística para el suministro de ese gas a Lima y el resto del país podría tomar aún entre 15 días a un mes en lograrse.

Plantea facilitar inversión en almacenaje de gas

Por su parte, Erick García Portugal, ex director general de Hidrocarburos del Minem, señaló a Gestión que, ahora, el mayor riesgo energético para el país radica en el suministro de GLP.

Esto, observó, no sólo debido al cierre de puertos, sino en caso hubiera fallas en la planta de producción ubicada en Pisco. Alertó que nadie está atendiendo ese problema y debería abordarse también en las propuestas de los candidatos a la Presidencia.

Refirió que, si bien es necesario contar con una planta de regasificación para asegurar el abastecimiento de gas natural, se deberían también dar medidas desde el Gobierno para facilitar la inversión en mayor infraestructura de almacenamiento de GLP, que es lo que más falta en la capital, pues hoy sólo alcanza para cinco días de suministro.

Sin embargo, refirió que la decisión de esas inversiones no puede recaer solamente en el sector privado, dado que si un empresario del sector invirtiera en nuevas esferas de almacenamiento de ese gas no podría trasladar su costo a sus precios sin que eso signifique ser desplazado del mercado por otros competidores que no hagan tal inversión.

En tal sentido, concluyó que resolver este problema pasa por que el Estado realice una planificación que priorice la seguridad energética , facilitando que las empresas involucradas se vean impulsadas a realizar inversiones, pero a su vez las puedan recuperar.

¿Planta de regasificación resuelve el problema?

Como se sabe, el Gobierno de José María Balcázar ha anunciado que iniciará un concurso para la construcción de una planta de regasificación en Lima que evite volver a exponer a los consumidores a la falta de gas.

Al respecto, el exviceministro Vásquez explicó que la mencionada planta de regasificación, que fue planteada durante el Gobierno de Ollanta Humala, serviría como respaldo en caso ocurrieran nuevos problemas en el gasoducto de Camisea.

Sin embargo, refirió que lo que esa planta regasifica es gas natural licuado que se transporta en buques metaneros en forma de líquidos, pero no así el GLP, es decir, que no va a facilitar un mayor abastecimiento de este último combustible para la capital.