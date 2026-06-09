¿De cuánto es el despacho nacional de cemento a mayo del 2026? (Foto: Andina)
¿De cuánto es el despacho nacional de cemento a mayo del 2026? (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El mercado peruano de cemento mantuvo su senda de crecimiento durante mayo, aunque con menor intensidad que en los meses previos, informó la Asociación de Productores de Cemento (Asocem) en su último reporte.

En detalle, el despacho nacional alcanzó 1.09 millones de toneladas métricas, un avance de 5.5% frente al mismo mes del 2025.

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La cifra también indica que se trata de un incremento de 10.55% en el acumulado a 12 meses. El análisis incluye los despachos de las empresas asociadas a Asocem, así como la estimación del despacho de empresas no asociadas.

¿Cómo se movió el cemento en mayo de 2026? (Foto: Asocem)
¿Cómo se movió el cemento en mayo de 2026? (Foto: Asocem)

Producción de cemento al alza

Asimismo, la producción de cemento mantuvo un desempeño favorable en mayo

Así, las empresas asociadas produjeron 1.02 millones toneladas métricas, lo que representa un crecimiento interanual de 10.34%. Además, respecto a abril, la producción avanzó 5.64%.

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Rendimiento del clínker

A diferencia del cemento, la producción del clínker mostró un comportamiento mixto. En mayo se produjo un volumen que significó una caída de 4.11% frente al mismo mes del año anterior.

Producción de cemento a mayo
Producción de cemento a mayo

Sin embargo, la comparación mensual muestra una mejora importante: la producción de clínker aumentó 10.75% respecto a abril, mientras que el acumulado de los últimos 12 meses registró un avance de 3.99%.

  • El dato:

Si bien las exportaciones de cemento se dispararon casi 60% en mayo y consolidaron una tendencia de recuperación, los envíos de clínker mostraron una ligera contracción frente al mismo mes del año pasado. Aun así, este último producto mantiene un desempeño robusto en términos acumulados, con un crecimiento superior al 59% en los últimos 12 meses.

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