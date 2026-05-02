Revisores urbanos en la mira del Congreso. (Foto: Andina)
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Whitney Miñán
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El Pleno del Congreso de la República aprobó modificar la Ley N° 29090, de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones, para fortalecer la actuación del revisor urbano.

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