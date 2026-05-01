Inversión pública: Perú ejecutó S/ 5,818.2 millones en abril. Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, Diario Gestión
Inversión pública: Perú ejecutó S/ 5,818.2 millones en abril. Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, Diario Gestión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los tres niveles de gobierno en Perú, es decir, ministerios, regiones y municipalidades, ejecutaron S/ 5,818.2 millones para sus proyectos en abril, según data de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto significó un incremento de 49.4%, respecto a similar mes del año pasado.

Frente a este resultado, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, se mostró optimista: “[...] con decisiones técnicas oportunas y responsables, y un acompañamiento permanente a los gobiernos subnacionales durante el ciclo de la inversión, es posible transformar los recursos en obras concretas para la población”.

Sin embargo, también se debe poner sobre la mesa que el 2026 es el último año de las autoridades subnacionales, así como el último tramo del Gobierno nacional. Aunque esto no es el único factor, lo cierto es que, al término de los mandatos, las autoridades suelen “acelerar” particularmente sus inversiones públicas, sobre todo, si buscan mantener algún cargo público.

Los tres niveles de gobierno en Perú, es decir, ministerios, regiones y municipalidades, ejecutaron S/ 5,818.2 millones para sus proyectos en abril. (Foto: Andina)
Los tres niveles de gobierno en Perú, es decir, ministerios, regiones y municipalidades, ejecutaron S/ 5,818.2 millones para sus proyectos en abril. (Foto: Andina)
LEA TAMBIÉN: Precios se disparan: inflación anual crece 4%, su mayor nivel en más de 2 años

Así avanza la ejecución en ministerios, regiones y municipios

El Gobierno nacional ejecutó S/ 3,205 millones en abril, una expansión de 102.1% respecto a similar mes del 2025. Le siguieron las municipalidades y provincias con un devengado de S/ 1,570.8 millones (24.1%) y las regiones con S/ 1,042.4 millones (0.003%).

Si revisamos los sectores, Defensa fue el que más invirtió el mes pasado con una ejecución de S/ 1,668.1 millones. El foco estuvo en “la mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional”, según la información del MEF.

Le siguieron, aunque mucho más lejos:

  • Transportes y Comunicaciones (S/ 489.2 millones)
  • Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/ 266.2 millones)
  • Presidencia del Consejo de Ministros (S/ 205.8 millones)
  • Educación (S/ 165.3 millones)
  • Salud (S/ 162.5 millones)

A nivel de municipalidades, los departamentos que superaron los S/ 100 millones invertidos en abril fueron: Arequipa (S/ 105.5 millones), Cajamarca (S/ 112.3 millones), Lima (S/ 113 millones), Ica (S/ 117.4 millones), Áncash (S/ 139.1 millones) y Cusco (S/ 200 millones).

Y, a nivel de las regiones, resaltaron Piura, Cusco y Junín, con una ejecución por encima de los S/ 80 millones el mes pasado.

“El avance de la inversión pública no solo se mide en cifras, sino en su impacto en la calidad de vida de las personas. Estamos hablando de más carreteras, hospitales, colegios y servicios básicos para más peruanos [...]”, añadió el ministro Acuña.

Aun así, vale señalar que ya distintos analistas han resaltado que el presupuesto o su ejecución no es el principal problema, sino la falta de calidad de las obras o el inicio, pero no culminación, de los proyectos.

Vale señalar que ya distintos analistas han resaltado que el presupuesto o su ejecución no es el principal problema, sino la falta de calidad de las obras o el inicio, pero no culminación, de los proyectos. Foto: Andina
Vale señalar que ya distintos analistas han resaltado que el presupuesto o su ejecución no es el principal problema, sino la falta de calidad de las obras o el inicio, pero no culminación, de los proyectos. Foto: Andina
LEA TAMBIÉN: El Niño se extenderá hasta enero 2027: así se ven los próximos meses

Primeros cuatro meses

Con lo expuesto, en el primer cuatrimestre, la inversión pública alcanzó S/ 17,463 millones, una expansión de 15.3%, monto mayor en S/ 2,322 millones al registrado en igual periodo del año anterior.

TE PUEDE INTERESAR

Parque Arauco crece con impulso de Minka y La Molina y activa plan en Lima Norte
Aprobación mínima de Milei preocupa a inversores: “La economía no está creciendo”
Integratel y su inversión de más de S/ 60 millones en el primer trimestre: ¿a qué se destinó?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.