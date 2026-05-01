Los tres niveles de gobierno en Perú, es decir, ministerios, regiones y municipalidades, ejecutaron S/ 5,818.2 millones para sus proyectos en abril, según data de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto significó un incremento de 49.4%, respecto a similar mes del año pasado.

Frente a este resultado, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, se mostró optimista: “[...] con decisiones técnicas oportunas y responsables, y un acompañamiento permanente a los gobiernos subnacionales durante el ciclo de la inversión, es posible transformar los recursos en obras concretas para la población”.

Sin embargo, también se debe poner sobre la mesa que el 2026 es el último año de las autoridades subnacionales, así como el último tramo del Gobierno nacional. Aunque esto no es el único factor, lo cierto es que, al término de los mandatos, las autoridades suelen “acelerar” particularmente sus inversiones públicas, sobre todo, si buscan mantener algún cargo público.

Los tres niveles de gobierno en Perú, es decir, ministerios, regiones y municipalidades, ejecutaron S/ 5,818.2 millones para sus proyectos en abril. (Foto: Andina)

Así avanza la ejecución en ministerios, regiones y municipios

El Gobierno nacional ejecutó S/ 3,205 millones en abril, una expansión de 102.1% respecto a similar mes del 2025. Le siguieron las municipalidades y provincias con un devengado de S/ 1,570.8 millones (24.1%) y las regiones con S/ 1,042.4 millones (0.003%).

Si revisamos los sectores, Defensa fue el que más invirtió el mes pasado con una ejecución de S/ 1,668.1 millones. El foco estuvo en “la mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional”, según la información del MEF.

Le siguieron, aunque mucho más lejos:

Transportes y Comunicaciones (S/ 489.2 millones)

Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/ 266.2 millones)

Presidencia del Consejo de Ministros (S/ 205.8 millones)

Educación (S/ 165.3 millones)

Salud (S/ 162.5 millones)

A nivel de municipalidades, los departamentos que superaron los S/ 100 millones invertidos en abril fueron: Arequipa (S/ 105.5 millones), Cajamarca (S/ 112.3 millones), Lima (S/ 113 millones), Ica (S/ 117.4 millones), Áncash (S/ 139.1 millones) y Cusco (S/ 200 millones).

Y, a nivel de las regiones, resaltaron Piura, Cusco y Junín, con una ejecución por encima de los S/ 80 millones el mes pasado.

“El avance de la inversión pública no solo se mide en cifras, sino en su impacto en la calidad de vida de las personas. Estamos hablando de más carreteras, hospitales, colegios y servicios básicos para más peruanos [...]”, añadió el ministro Acuña.

Aun así, vale señalar que ya distintos analistas han resaltado que el presupuesto o su ejecución no es el principal problema, sino la falta de calidad de las obras o el inicio, pero no culminación, de los proyectos. De hecho, en el reciente evento de Gestión, “Perspectivas 2026″, Issam Abousleiman, director regional del Banco Mundial para Perú, Bolivia, Chile y Ecuador, mencionó que los proyectos que quedaron inconclusos entre 2012 y 2023 tienen un valor de casi US$ 18,000 millones.

Vale señalar que ya distintos analistas han resaltado que el presupuesto o su ejecución no es el principal problema, sino la falta de calidad de las obras o el inicio, pero no culminación, de los proyectos. Foto: Andina

Primeros cuatro meses

Con lo expuesto, en el primer cuatrimestre, la inversión pública alcanzó S/ 17,463 millones, una expansión de 15.3%, monto mayor en S/ 2,322 millones al registrado en igual periodo del año anterior.