La preocupación vuelve a crecer en el mercado de bonos ante señales de que los argentinos se están cansando del presidente Javier Milei y de su agenda de reformas económicas radicales.

Apenas seis meses después de que el partido de Milei obtuviera una sorpresiva victoria en las elecciones legislativas, los temores sobre su futuro se reactivaron tras encuestas que muestran que su aprobación está en el punto más bajo desde que asumió el cargo hace casi dos años y medio.

La aprobación del presidente libertario cayó al 35.5% en abril, mientras que la desaprobación subió al 63%, según LatAm Pulse, una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg News. A comienzos de año, las cifras se ubicaban en 44% y 51.6%, respectivamente.

Los inversores ven esto como una mala señal para sus perspectivas de reelección.

La popularidad de Milei cae a nuevo mínimo | Su índice de aprobación bajó al 35.5% en abril; desaprobación subió al 63%

Los bonos soberanos en dólares bajo ley local con vencimiento en octubre de 2028 —12 meses después de la próxima elección presidencial— ahora rinden un 8.3%, unos 360 puntos básicos más que títulos similares con vencimiento en octubre de 2027.

El costo de asegurar la deuda argentina frente a un default muestra una tendencia similar, aumentando cuanto más se alejan de las próximas elecciones. Para los inversores, el riesgo es un retorno a políticas consideradas menos favorables para la disciplina fiscal, el acceso a los mercados y la inversión privada.

“El riesgo electoral es evidente a lo largo de toda la curva, y el bono 2028 en particular está siendo arrastrado por eso”, dijo Alejo Costa , jefe de economía y estrategia de la corredora Max Capital.

Ese riesgo tiene nombre en el mercado local: Kuka, una mezcla de Kirchner —el apellido de dos expresidentes— y la palabra cucaracha. Se refiere a las políticas intervencionistas y populistas que marcaron gran parte de las últimas dos décadas, incluyendo controles cambiarios y de capital más estrictos, precios regulados, mayor gasto público y un marco de políticas más impredecible.

“Creo que el riesgo Kuka es cero”, afirmó el martes a inversores el ministro de Economía, Luis Caputo. “No hay ninguna posibilidad de volver al pasado”.

Pero el mercado parece no coincidir.

La mayor prima que exigen los inversores para mantener su exposición más allá del actual mandato de Milei también se observa en los bonos en pesos ajustados a la inflación. En ese segmento, la curva se empinó considerablemente este mes: los bonos indexados a la inflación con vencimiento en junio de 2028 subieron en los últimos 30 días del 5.5% al 7.9%, mientras que los que vencen en junio de 2027 ofrecen una tasa real negativa del 1.2%.

“Empezaron a salir, en promedio, encuestas algo peores para Milei, y el consenso empezó a moverse en la dirección de que la aprobación de Milei se está deteriorando”, señaló Costa .

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El factor político y electoral no es el único motor detrás de este riesgo, dado que los pagos de la deuda soberana se concentran entre 2027 y 2033 y crece la incertidumbre electoral en Estados Unidos, lo que es parte del actual respaldo al gobierno argentino y sus bonos.

El apoyo público a Milei se ha ido debilitando en los primeros meses del año, mientras amplios sectores de la economía, como la industria, el comercio y la construcción, no logran seguir el repunte de las exportaciones tras la recesión de 2023 y 2024.

“La gente empezó a enfocarse en la elección porque está preocupada porque la economía no esté creciendo”, dijo Miguel Kiguel , director de la consultora Econviews y exsecretario de Finanzas. “Las cosas pueden mejorar, pero la pregunta clave es si el ritmo de esa mejora será suficiente para cambiar el humor social”.

La actividad económica de Argentina cayó un 2.6% mensual en febrero —el último período para el que hay datos disponibles—, su mayor descenso en casi cinco años. La inflación también se mantiene persistentemente alta, con un alza interanual de 32.6% en marzo.

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Por su parte, un índice de confianza de los votantes en el gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella cayó en abril por quinto mes consecutivo, situándose en 2.02 puntos en una escala de cinco.

“Sabemos que los últimos meses fueron duros”, escribió Milei en una publicación en X a comienzos de abril. “Por eso pedimos paciencia. Este es el camino correcto. Cambiarlo significaría hacer volar por los aires lo logrado”.

Los credit default swaps indican un riesgo de default del 5% durante el próximo año, pero la cifra salta al 22% a tres años y a casi el 60% en la próxima década, según cálculos de Max Capital y Portfolio Personal Inversiones.