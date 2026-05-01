A un año de la llegada de Integra Capital al país y la adquisición de Telefónica del Perú —hoy Integratel—, la compañía comienza a mostrar los primeros resultados de su proceso de transformación. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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El último 12 de abril se cumplió un año desde que el fondo Integra Capital llegó a Perú y adquirió Telefónica del Perú —entonces subsidiaria de Telefónica Hispanoamérica, del Grupo Telefónica de España— para convertirla en Integratel Perú. Bajo la marca Movistar, ¿qué resultados obtuvo en el primer trimestre?

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