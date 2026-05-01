En detalle, según sus estados financieros presentados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la firma de telecomunicaciones empieza a recoger en el primer trimestre los frutos de la estrategia implementada desde que asumió la conducción de la organización.

Cabe recordar que, entre los pilares de este proceso, figuran el ordenamiento operativo, la transformación de la propuesta de valor al cliente y el despliegue de una nueva estrategia comercial. Así, en el primer trimestre, la compañía registró un EBITDA de S/ 216 millones lo que representó un crecimiento de 165% frente al mismo periodo del año anterior, equivalente a un resultado 2.6 veces superior respecto al mismo trimestre de 2025 .

LEA TAMBIÉN Integra Forum 2026: líderes analizan retos clave en la evolución de las empresas

Otro dato relevante del reporte de estados financieros es que, entre enero y marzo, la compañía generó eficiencias por S/ 98 millones (ahorros y optimización de costos operativos) como resultado del ordenamiento en curso. Este avance permitió reducir los gastos en 24% y redirigir recursos hacia iniciativas como el fortalecimiento de la red, la mejora en la calidad del servicio y la propuesta de valor al cliente.

La magnitud del ajuste cobra importancia al compararla con el desempeño previo: durante todo el 2025, las eficiencias alcanzaron S/ 229 millones, mientras que en solo un trimestre ya se han generado S/ 98 millones. Esta evolución, para la empresa, refleja la aceleración del proceso de transformación y su impacto en la mejora de resultados.

Pese a la caída de ingresos, Integratel apunta a una recuperación sostenible al priorizar segmentos más rentables sobre el crecimiento en volumen. Foto: Andina

Resultados de la operación y el foco en 5G

Durante el primer trimestre de 2026, los ingresos de actividades ordinarias de Integratel alcanzaron S/ 1,187.2 millones, una caída interanual de 16.4% frente a los S/ 1,419.8 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Por segmentos, los ingresos móviles sumaron S/ 698.5 millones, con una contracción de 11.7%, mientras que los ingresos del negocio fijo se situaron en S/ 488.6 millones, con una reducción de 22.3%.

¿A qué respondió este resultado? Para la empresa este retroceso responde a una recomposición planificada de su mix comercial, orientada a priorizar segmentos de mayor rentabilidad y dejar atrás canales enfocados en el volumen . La estrategia de Integratel, en concreto, busca sentar las bases para una recuperación sostenible de los ingresos.

LEA TAMBIÉN Movistar moderniza más de 2,000 estaciones base y acelera despliegue de 5G en Perú

A pesar de la mejora operativa, la compañía cerró el trimestre con una pérdida neta de S/ 143.9 millones (resultado final negativo tras descontar todos los ingresos, costos, gastos e impuestos), una cifra menor frente a la pérdida de S/ 297.1 millones registrada en el mismo periodo de 2025.

En paralelo, la telco mantuvo su foco de inversión en el despliegue de tecnología 5G en los principales distritos de Lima y en la modernización de su red 4G (que suman más de 2,200 estaciones base a la fecha), que ya soporta cerca del 50% del tráfico de internet móvil a nivel nacional. Este proceso forma parte de la estrategia de transformación, orientada a redirigir recursos hacia aspectos que impactan directamente en la experiencia del cliente, como la calidad de la red y los canales de atención.

De manera complementaria, la empresa viene renovando sus plataformas de atención al usuario, con el objetivo de optimizar los procesos y mejorar la gestión de la información en los puntos de contacto. Estas renovaciones forman parte de la nueva estrategia comercial, centrada en priorizar la rentabilidad por encima del volumen de ventas.

En cuanto a inversiones, durante el primer trimestre del año Integratel destinó cerca de S/ 61 millones en estos frentes, principalmente al fortalecimiento de la red y a la transformación de sus sistemas de atención . Hacia adelante, Integratel prevé mantener —e incluso acelerar— este ritmo de inversión, bajo la misma lógica de eficiencia y priorización de recursos .

La telco mantiene su apuesta por el despliegue de 5G en Lima y la modernización de su red 4G, que ya soporta cerca del 50% del tráfico móvil en el país. Foto: Andina

Claves

Otros resultados: Como parte de su nueva estrategia comercial, los canales digitales en el primer trimestre del año cobraron mayor relevancia y sus ventas crecieron 28% entre servicios fijos y móviles pospago .

Como parte de su nueva estrategia comercial, los canales digitales en el primer trimestre del año cobraron mayor relevancia y sus ventas crecieron 28% entre servicios fijos y móviles pospago . Permanencia: Asimismo, la permanencia de clientes en el negocio fijo creció 16%. En el plano comercial, durante el primer trimestre las altas de TV paga crecieron 15% frente al cuatro trimestre de 2025.

Asimismo, la permanencia de clientes en el negocio fijo creció 16%. En el plano comercial, durante el primer trimestre las altas de TV paga crecieron 15% frente al cuatro trimestre de 2025. Proceso concursal ordinario: El procedimiento continúa en curso, mientras Integratel atiende los requerimientos de Indecopi como parte de esta etapa. La conformación de la junta de acreedores se concretará una vez que la entidad concluya la emisión de las resoluciones correspondientes. Se trata, no obstante, de un proceso que depende de los plazos y decisiones del Indecopi, más allá de la información que la empresa viene proporcionando.